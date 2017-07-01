Повідомлення за формою №20-ОПП повинні подавати платники у разі наявності, виникнення, зміни типу об’єкта оподаткування

Відповідно до пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VІ із змінами і доповненнями (далі – ПКУ), одним зі способів податкового контролю є контроль за місцем розташування як платника податків, так і об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).



Об’єктом оподаткування відповідно до пункту 22.1 статті 22 ПКУ можуть бути майно, товари, доход (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об’єкти, визначені податковим законодавством, із наявністю яких податкове законодавство пов’язує виникнення у платника податкового обов’язку.



Для здійснення такого податкового контролю застосовується Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Міністерства фінансів України 09 грудня 2011 року №1588, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 травня 2014 р. за №503/25280 (далі – Порядок).



Порядок передбачає, що платник податків зобов’язаний повідомляти про об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням до контролюючих органів за основним місцем обліку.



Повідомлення за формою №20-ОПП повинні подавати всі платники податків - як юридичні, так і фізичні особи - підприємці в разі наявності, виникнення, зміни типу об’єкта оподаткування.



Основною метою запровадження форми №20-ОПП є отримання від платників податків інформації про всі наявні в них об’єкти майна, їх місцезнаходження, переміщення та стан, у якому вони фактично перебувають (використовуються, тимчасово не використовуються, не використовуються тощо).



Відповідно до п. 8.4 р. VIII Порядку повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою №20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.



У разі створення відокремленого підрозділу юридичної особи з місцезнаходженням за межами України повідомлення за формою №20-ОПП подається юридичною особою протягом 10 робочих днів після створення, реєстрації такого підрозділу до контролюючого органу за основним місцем обліку юридичної особи.



Якщо відокремлений підрозділ юридичної особи включено до Єдиного державного реєстру, повідомлення за формою №20-ОПП до контролюючого органу не подається, у разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не включено до Єдиного державного реєстру (далі – ЄДР), таке повідомлення подається до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків - юридичної особи.

