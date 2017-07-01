У Чернівцях ремонтують дороги на вулицях Лісній, Кубинській, Паризької Комуни, Софії Ковалевської

Капітально ремонтують дороги на вулицях Лісній, Кубинській, Паризької Комуни, Софії Ковалевської та два міжбудинкових проїзди



Договори підряду на проведення капітального ремонту чотирьох доріг та двох міжбудинкових проїздів укладено станом на 17 липня ц.р. Про це повідомили в департаменті житлово-комунального господарства. Про це повідомляє прес-служба міської ради.



Ремонтні роботи розпочинаються на наступних об’єктах:

• капітальний ремонт дороги на вул. Лісній:

- підрядна організація - ТОВ пожежно-будівельна фірма «Схід» (підрядника визначено шляхом проведення процедури допорогових закупівель в системі Прозорро);

- договірна ціна – 397, 529 тис.грн.;

- термін завершення робіт згідно договору – до 01 вересня 2017 року

- технічний нагляд Лариса Кеніг

• капітальний ремонт дороги на вул. Кубинській:

- підрядна організація - ФОП Цимбалюк А.С (підрядника визначено шляхом проведення процедури допорогових закупівель в системі Прозорро).;

- договірна ціна – 174, 835 тис.грн;

- термін завершення робіт згідно договору – до 01 вересня 2017 року

- технічний нагляд Роман Гомзяк.



Укладено додаткові угоди на продовження робіт з капітального ремонту доріг на :

• вул.Софії Ковалевської

- підрядна організація ТОВ «Дор-Буд Інвест СВ»;

- термін завершення робіт згідно договору – до 31 грудня 2017 року

- технічний нагляд Роман Гомзяк.

• вул.Паризької Комуни

- підрядна організація ТОВ «ЮМТ і Ко»;

- термін завершення робіт згідно договору – до 31 грудня 2017 року

- технічний нагляд Лариса Кеніг.

• міжбудинкового проїзду на вул.Бережанській

- підрядна організація ЧМКП «Міськ ШЕП»;

- термін завершення робіт згідно договору – до 31 грудня 2017 року

- технічний нагляд Лариса Кеніг

• міжбудинкового проїзду по вул.Комарова, 31-В

- підрядна організація ЧМКП «Міськ ШЕП»;

- термін завершення робіт згідно договору – до 31 грудня 2017 року

- технічний нагляд Роман Гомзяк Р.М.



Оголошено конкурс на визначення переможця шляхом проведення процедури допорогових закупівель в системі Прозорро на наступні об’єкти:

• капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.Узбецькій,3;

• капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.Руській,223, 223-А;

• капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.Небесної Сотні, 8,10,12;

• капітальний ремонт вул.О.Герцена від вул.У.Кармелюка до вул.О.Кочубея.



