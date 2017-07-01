ТОП 3 вакансії тижня у Чернівецькій області

З початку нинішнього року фіксується позитивна тенденція до зростання кількості вакансій на підприємствах області. Зокрема, роботодавці заявили про більше ніж 7,5 тис вакантних посад. Минулого року таких вакансій було менше майже на 1 тис. Про це повідомила в.о. директора Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожолянко.



«За направленням служби зайнятості з початку року забезпечено роботою 5700 осіб. Найбільша кількість вільних робочих місць знаходиться на підприємствах переробної промисловості (31,2%) та сільському, лісовому та рибному господарствах (17,1%). Середній розмір заробітної плати в розрахунку на одну вакансію складає 3500 грн. проти 1933 грн. у січні-червні 2016 року. Водночас питома вага вакансій із заробітною платою вищою за мінімальну склала 58,9%», – повідомила Любов Кожолянко.



За її словами, найбільш оплачуваними вакансіями на сьогодні є технік програміст із заробітною платою 7 тис. грн. Такий же заробіток пропонують шеф-кухарю в одному із чернівецьких ресторанів. А комунальне підприємство «Чернівецьке тролейбусне управління» шукає водіїв тролейбусів та пропонує заробітну платню 6,5 тис. грн. - інформує Відділ організаційної та інформаційної роботи Чернівецького обласного центру зайнятості.