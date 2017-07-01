Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 16 липня 2017 року

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 245 звернень, у тому числі 13 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 1 зґвалтування, 7 крадіжок, 1 шахрайство, 1 умисне пошкодження майна та 3 випадки зберігання наркотиків.



14 липня поліцейськими складено 101 адміністративний протокол, з яких 90 – за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 9 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (стаття 130 КУпАП).



Упродовж минулої доби на території Чернівецької області дорожньо-транспортних пригод з травмованими особами та подій резонансного характеру не зареєстровано - повідомляє Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.