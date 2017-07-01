Ще у 5 чернівецьких багатоповерхівках встановлять лічильники тепла

З дольовою участю мешканців лічильники обліку споживання тепла встановлюють ще у п’яти багатоповерхівках. Роботи виконує ПП Кирилов Геннадій, технічний нагляд забезпечує інспектор департаменту ЖКГ Михайло Пецей. Про це повідомляє прес-служба міської ради.



Лічильники тепла встановлюють за наступними адресами:

• вул. Героїв Майдану, 87-В (під’їзд 1-2)

- дольова участь мешканців – 9154,00 грн.;

- кошти міста – 36616.80 грн;

• вул. Оренбурзька, 1-А

- дольова участь мешканців – 9738,60 грн.;

- кошти міста – 38954.40 грн;

• вул. Залозецького, 111

- дольова участь мешканців – 10536,80 грн.;

- кошти міста – 42147.20 грн;

• вул. Героїв Майдану, 101 (1п)

- дольова участь мешканців – 8127,80 грн.;

- кошти міста – 27648.000 грн;

• вул. Героїв Майдану, 101 (2п)

- дольова участь мешканців – 8127,80 грн.;

- кошти міста – 27648.000 грн;

• вул. Героїв Майдану, 101 (3п)

- дольова участь мешканців – 8127,80 грн.;

- кошти міста – 27648.000 грн;

• вул. Небесної Сотні, 10-Б (1-4п)

- дольова участь мешканців – 10536,80 грн.;

- кошти міста – 42147.20 грн;

• просп. Незалежності, 121

- дольова участь мешканців – 11653,20 грн.;

- кошти міста – 46612.80 грн;



У місті працює програма встановлення лічильників обліку тепла споживання тепла, за якою оплачують 20% вартості лічильника та робіт з його встановлення, 80% витрат сплачує міський бюджет. Мешканці, які бажають скористатися цією програмою, мають звернутися в департамент житлово-комунального господарства (вул. Героїв Майдану, 176, каб.59-63, тел.52-41-44).



У тих багатоповерхівках, де лічильники тепла встановлюватиме своїм коштом МКП «Чернівцітеплокомуненерго», стовідсоткову вартість цих робіт відшкодовуватимуть мешканці під час оплати послуг із централізованого теплопостачання.



Департамент ЖКГ закликає чернівчан не втратити можливості скористатися програмою встановлення лічильників тепла на умовах співфінансування з міського бюджету до початку опалювального сезону.



