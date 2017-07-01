Чернівецький центр обслуговування платників відвідали понад 145 тисяч громадян

За даними програми зчитування відвідувачів, упродовж першого півріччя цього року ЦОП у Чернівецькій ОДПІ відвідало 145388 платників, в т.ч. у червні 33285 платників. З початку року працівниками ЦОП відвідувачам надано майже 145 тисяч послуг: консультаційних – 3964; інформаційних – 3594; адміністративних – 27361 та понад 110 тисяч інших послуг (прийом звітності, вхідних документів та інші) - інформує відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



Центром обслуговування платників Чернівецької ОДПІ надається широкий спектр безкоштовних послуг для відвідувачів. Серед них приймання податкової звітності, видача реєстраційного номера облікової картки, отримання електронного цифрового підпису тощо. Також для зручності відвідувачів в Центрі функціонує система Wi-Fi.



У залі очікування забезпечено трансляцію актуальної інформації на TV-моніторах. Крім того, з метою інформування платників про зміни в законодавстві в Центрі розповсюджується друкована продукція – листівки, брошури, пам’ятки тощо.

