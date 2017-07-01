Чернівчани можуть скористатися правом на податкову знижку до кінця року

Чернівецька ОДПІ нагадує, що відповідно до вимог Податкового кодексу України платники податку мають право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року.



Реалізація громадянами права на податкову знижку дозволяє повернути частину податку на доходи фізичних осіб, сплаченого фізичними особами із заробітної плати.



Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, ˗ це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку-резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів-фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених чинним податковим законодавством.



Податкову знижку можуть отримати громадяни, які протягом 2016 року мали такі витрати:

- сплачували кошти закладам освіти за навчання члена сім’ї першого ступеня споріднення;

- користувалися іпотечним кредитом;

- здійснювали пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям;

- сплачували страхові суми (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески у рамках недержавного пенсійного забезпечення;

- витрачали кошти на оплату допоміжних репродуктивних технологій;

- сплачували державні послуги за усиновлення дитини, включаючи сплату державного мита;

- переобладнували транспортні засоби;

- сплачували видатки на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним.



Витрати необхідно підтвердити відповідними платіжними та розрахунковими документами, а саме:

- квитанціями;

- платіжними дорученнями;

- фіскальними або товарними чеками тощо.



Громадянам, які мають право на податкову знижку за результатами 2016 року та бажають реалізувати таке право, необхідно заповнити та подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2016 рік до 31.12.2017 включно, тобто, протягом усього 2017 року.





