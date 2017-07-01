Шахраї винаходять нові способи, щоб видурити гроші у буковинців

Упродовж 13 та 14 липня до поліції звернулись троє буковинців, котрі постраждали внаслідок однієї з найпоширеніших шахрайських пасток. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.Одна з жительок Чернівців розповіла, що до неї зателефонував невідомий та назвався працівником служби безпеки «Приватбанку». Під приводом розблокування картки, шахрай заволодів грошима чернівчанки у розмірі 5000 гривень. Ці кошти жінка добровільно перерахувала незнайомцю через один із терміналів.Невдовзі аналогічний випадок стався ще з однією чернівчанкою. Зателефонувавши та представившись представником іншого банку, невідома особа під тим же приводом дізналася у старенької реквізити її банківської картки. В подальшому з особистого рахунку жінки було знято кошти у сумі 12 000 гривень.Житель Хотинського району у такий самий спосіб втратив понад 9 000 гривень. У телефонній розмові з псевдо-працівником «Ощадбанку» чоловік повідомив свої особисті дані. Не гаючи часу, шахрай скористався наданою інформацією та зняв кошти з рахунку заявника.Поліцейські вкотре закликають буковинців бути максимально уважними та обережними при розмові з незнайомими людьми. Завжди перевіряйте почуту інформацію. Особливо, якщо це стосується ваших грошей або іншого майна. Ніколи не розголошуйте ваші особисті дані. Запам’ятайте: жодна установа не вимагатиме від вас дану інформацію.Але зловмисники не обмежуються банківськими шахрайствами. Поліцейські зафіксували ще два випадки, коли потерпілих ошукали на загальну суму майже в 300 тисяч гривень.Одна із заявників поскаржилась на те, що фірма продажу ліків не надала їй замовлений товар, за який жінка попередньо розрахувалася. Потерпіла перерахувала готівку у розмірі 268 тисяч гривень на вказаний представником фірми банківський рахунок. Товару чернівчанка так і не дочекалася.Також свого замовлення не отримав ще один чернівчанин. Чоловік домовився з продавцем про купівлю пального, за яке перерахував на вказаний банківський рахунок суму майже в 38 тисяч гривень. Після нарахування коштів заявник більше не зміг зв’язатися з продавцем.Відомості за даними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.Наразі поліцейські докладають всіх зусиль, щоб викрити та затримати зловмисників.