Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирнийУ Луганській області на шахті ім. Капустіна ДП Лисичанськвугілля 70 шахтарів влаштували страйк через невиплату заробітної плати з 2015 року."Шахтарі другу добу не виїжджають з шахти: вчора перша зміна шахтарів відмовилася виїжджати з шахти, а інші зміни спускатися. Мета - виплата заборгованості із зарплати, починаючи з 2015 року", - повідомив голова Федерації вільних профспілок України Михайло Волинець.Народний депутат від Опозиційного блоку Михайло Добкін заявив, що Швейцарія припинила проти нього міжнародні санкції. Як доказ він опублікував на своїй сторінці у Facebook відповідний документ.За його словами, причина припинення санкцій - "недостовірна інформація" ГПУ.Вечір буде у Чернівцях ясним, як і ранок, але вдень очікується хмарність. Без опадів. До 23 градусів тепла.за останні 130 років17 липня:МАКС: 33.3° (1958)МІН: 10.2° (2000)Народний прогноз погоди: 17 липня відзначається день пам'яті святого благовірного великого князя Андрія Боголюбського. У минулі часи дивились, чи немає жовтого листя на деревах, якщо є, то осінь рано настане. Цей день визначав погоду 11 серпня: "Який Андрій - такий і Калинник (11 серпня)". Наші пращури у цей день спостерігали, як "грає місяць". Якщо його можна побачити при сході, то здається, нібито він перебігає з місця на місце, міняє свій колір і ховається в хмари. Така "гра" вказує на хороший урожай.