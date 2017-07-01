Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
14:36
17 липня

Чемпіонат України з боксу серед юніорів у Чернівцях

12:39
17 липня

Буковинців просять повідомляти про факти зловживань та корупції

09:46
17 липня

Туристична привабливість Чернівців зростає

09:43
17 липня

Зміни до Звіту про використання доходів неприбуткової організації

09:43
17 липня

Повідомлення за формою №20-ОПП повинні подавати платники у разі наявності, виникнення, зміни типу об’єкта оподаткування

09:41
17 липня

У Чернівцях ремонтують дороги на вулицях Лісній, Кубинській, Паризької Комуни, Софії Ковалевської

09:14
17 липня

ТОП 3 вакансії тижня у Чернівецькій області

09:08
17 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 16 липня 2017 року

09:05
17 липня

Ще у 5 чернівецьких багатоповерхівках встановлять лічильники тепла

08:50
17 липня

Чернівецький центр обслуговування платників відвідали понад 145 тисяч громадян

08:49
17 липня

Чернівчани можуть скористатися правом на податкову знижку до кінця року

14:51
14 липня

Двоє неповнолітніх чернівчанок за крадіжку в магазині відпрацюють 80 годин на громадських роботах

11:34
14 липня

Чернівецька земля – стабільне джерело доходу громади

11:33
14 липня

Платникам ПДВ: повідомлення формується по кожній окремо податковій накладній, реєстрацію якої зупинено

11:33
14 липня

Про прийняття працівника на роботу повідомте податкову інспекцію

10:59
14 липня

Для монетизації субсидій буковинцям потрібно до 31 серпня звернутись до управлінь праці та соціального захисту населення

10:38
14 липня

Найбільш затребувані професії у Чернівецькій області - швачка та слюсар-ремонтник

09:55
14 липня

Вогнеборці ліквідували 5 пожеж на Буковині

09:31
14 липня

За добу на Буковині скоєно 1 грабіж, 16 крадіжок, 4 шахрайства та 7 злочинів з наркотиками

09:30
14 липня

У Чернівцях відбудеться велоніч

09:15
14 липня

Тема: «Торгівля людьми — соціальна проблема сучасності»

09:12
14 липня

У Чернівцях відбулися навчання з питань пожежної безпеки для медичних працівників області

14:50
13 липня

Губернатор Буковини зустрівся із Надзвичайним та Повноважним послом Норвегії в Україні

14:48
13 липня

Стан тваринництва в Чернівецькій області у січні–червні 2017 року

11:44
13 липня

Відділ охорони культурної спадщини переїжджає

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалок Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалокХто не пам‘ятає, нагадаємо, що у квітні 2011 року тодішній голова Заставнівської РДА Михайло Бойчук жорстоко катував чотирьох своїх земляків. Їх карали за те, що нібито хотіли рибку половити на ставках голови. Тоді кілька озброєних людей на чолі з головою РДА впіймали 4-х місцевих жителів, котрі нібито хотіли порибалити у ставку «Блакитна Нива». «Рибалок» впіймали, прикували кайданами до електричних стовпів і били битами до посиніння. Людям повибивали зуби, покалічили, поламали кості і черепи. А синців на тілі було видимо-невидимо. Насамкінець голова РДА запропонував саракам втікати. Але перед цим попередив, що буде у них стріляти і тіла їхні кине у воду. Аби все виглядало правдоподібно. Вистрілив з рушниці кілька разів у повітря.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова
Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України».
Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як реформуються чернівецькі комунальні газети
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали ...Стан виконання будівельних та ремонтних робіт на дорога ...За вибори у Чернівцях!Вінницький апеляційний суд відкрив провадження по справ ...Чернівчанин "обібрав" довірливих буковинців на 100 ти ...Чернівчанин викрав машину з автомийки, на якій працювавДвоє неповнолітніх чернівчанок за крадіжку в магазині в ...Якщо отримано квитанцію про відмову у реєстрації податк ...Про прийняття працівника на роботу повідомте податкову ...Чернівецький університет потрапив у десятку найкращих у ...У Чернівцях горіла багатоповерхівка: врятовано 3 людей, ...Чернівецька земля – стабільне джерело доходу громадиСімейна пара намагалася шахрайським способом перетнути ...Платникам ПДВ: повідомлення формується по кожній окремо ...Комунальне підприємство «Чернівціводоканал» отримало ві ...
Що, Де, Коли
18 липня о 12:00
в приміщенні готелю «Буковина» (конференц-зал №2), за адресою вул. Головна, 141 відбудеться прес-конференція народного депутата України Сергія Лещенка, члена політичної партії ДемАльянс.

Під час прес-конференції Сергій розповість про засади державної антикорупційної політики щодо:


Календар
«    Липень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Партнери

ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО!17.07 2017

Вчора, 08:43 / Коментарів: 0
ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО!17.07 2017Сьогодні - День етнографа

Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирний

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих лавах українських військ немає. Один військовослужбовець отримав поранення внаслідок обстрілу поблизу Широкиного.

Вчора поблизу Невельського один військовослужбовець натрапив на міну і внаслідок вибуху загинув.

Американський телеканал ABC News і газета Washington Post опублікували соцопитування, в якому стверджується, що тільки 36% респондентів позитивно оцінюють перші півроку діяльності Дональда Трампа на посаді президента США. Це найнижчий рівень підтримки президента США за останні 70 років.

Сам Трамп засумнівався в достовірності даного соцопитування.

У Луганській області на шахті ім. Капустіна ДП Лисичанськвугілля 70 шахтарів влаштували страйк через невиплату заробітної плати з 2015 року.

"Шахтарі другу добу не виїжджають з шахти: вчора перша зміна шахтарів відмовилася виїжджати з шахти, а інші зміни спускатися. Мета - виплата заборгованості із зарплати, починаючи з 2015 року", - повідомив голова Федерації вільних профспілок України Михайло Волинець.

У Вінниці троє озброєних осіб здійснили напад на ювелірний магазин на вул. Магістратська: вони поранили охоронця і винесли золоті вироби, однак при спробі втечі на автомобілі були затримані правоохоронцями.


Народний депутат від Опозиційного блоку Михайло Добкін заявив, що Швейцарія припинила проти нього міжнародні санкції. Як доказ він опублікував на своїй сторінці у Facebook відповідний документ.

За його словами, причина припинення санкцій - "недостовірна інформація" ГПУ.

Стратегічний американський безпілотник RQ-4A Global Hawk здійснив багатогодинний розвідувальний політ вздовж лінії розмежування на Донбасі.

Під час польоту дальній безпілотник з позивним UAVGH000 годинами курсував з півночі на південь вздовж лінії розмежування на Донбасі, але не перетинав її. Розвідник літав на висоті 16,7 тис метрів.

Вечір буде у Чернівцях ясним, як і ранок, але вдень очікується хмарність. Без опадів. До 23 градусів тепла.
за останні 130 років
17 липня:
МАКС: 33.3° (1958)
МІН: 10.2° (2000)
Народний прогноз погоди: 17 липня відзначається день пам'яті святого благовірного великого князя Андрія Боголюбського. У минулі часи дивились, чи немає жовтого листя на деревах, якщо є, то осінь рано настане. Цей день визначав погоду 11 серпня: "Який Андрій - такий і Калинник (11 серпня)". Наші пращури у цей день спостерігали, як "грає місяць". Якщо його можна побачити при сході, то здається, нібито він перебігає з місця на місце, міняє свій колір і ховається в хмари. Така "гра" вказує на хороший урожай.

Вчора наш сайт відвідали і читали 2075 людей зі всього світу. Найбільше - в Україні. У США -97, у Канаді -45, в Еспанії -27, в Італії - 24, у Нідерландах -20, у Польщі -15, в Росії -28, в Чехії -7, Австрії -14, Румунії - 16, Франції -15, Німеччині -7, в Угорщині - 9, у Криму -33, Ірландії -7, Португалії - 8,, Бразилії -10, Ізраїлю -15 , Норвегії -21, Швеції - 9, Великобританії - 23, Китаю -7, Єгипті - 18, Туреччині - 12, Австралії - 1, Індії - 1, ОАЕ -7, Молдова - 5, Мексика - 2, Болгарія - 15, Естонія - 3,Швейцарії - 5, Греції - 11

Активно читають статті "У Чернівцях орудують нео-опришки? ". "Чернівчанин "обібрав" довірливих буковинців на 100 тисяч гривень", "Українців не пускатимуть до ЄС без нових водійських посвідчень", "Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалок", "Підозрюваний СБУ начальник Яворівського полігону зізнався: працює на ГРУ Росії"

СХОЖІ НОВИНИ:
ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО!13.07 2017ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО!03.07 2017ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО! Христос Воскрес. 03.05 2017ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО! Христос ВоскресПогода у Чернівцях 17 липня
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"