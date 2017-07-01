Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалокХто не пам‘ятає, нагадаємо, що у квітні 2011 року тодішній голова Заставнівської РДА Михайло Бойчук жорстоко катував чотирьох своїх земляків. Їх карали за те, що нібито хотіли рибку половити на ставках голови. Тоді кілька озброєних людей на чолі з головою РДА впіймали 4-х місцевих жителів, котрі нібито хотіли порибалити у ставку «Блакитна Нива». «Рибалок» впіймали, прикували кайданами до електричних стовпів і били битами до посиніння. Людям повибивали зуби, покалічили, поламали кості і черепи. А синців на тілі було видимо-невидимо. Насамкінець голова РДА запропонував саракам втікати. Але перед цим попередив, що буде у них стріляти і тіла їхні кине у воду. Аби все виглядало правдоподібно. Вистрілив з рушниці кілька разів у повітря.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України». Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирний
За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих лавах українських військ немає. Один військовослужбовець отримав поранення внаслідок обстрілу поблизу Широкиного.
Вчора поблизу Невельського один військовослужбовець натрапив на міну і внаслідок вибуху загинув.
Американський телеканал ABC News і газета Washington Post опублікували соцопитування, в якому стверджується, що тільки 36% респондентів позитивно оцінюють перші півроку діяльності Дональда Трампа на посаді президента США. Це найнижчий рівень підтримки президента США за останні 70 років.
Сам Трамп засумнівався в достовірності даного соцопитування.
У Луганській області на шахті ім. Капустіна ДП Лисичанськвугілля 70 шахтарів влаштували страйк через невиплату заробітної плати з 2015 року.
"Шахтарі другу добу не виїжджають з шахти: вчора перша зміна шахтарів відмовилася виїжджати з шахти, а інші зміни спускатися. Мета - виплата заборгованості із зарплати, починаючи з 2015 року", - повідомив голова Федерації вільних профспілок України Михайло Волинець.
У Вінниці троє озброєних осіб здійснили напад на ювелірний магазин на вул. Магістратська: вони поранили охоронця і винесли золоті вироби, однак при спробі втечі на автомобілі були затримані правоохоронцями.
Народний депутат від Опозиційного блоку Михайло Добкін заявив, що Швейцарія припинила проти нього міжнародні санкції. Як доказ він опублікував на своїй сторінці у Facebook відповідний документ.
За його словами, причина припинення санкцій - "недостовірна інформація" ГПУ.
Стратегічний американський безпілотник RQ-4A Global Hawk здійснив багатогодинний розвідувальний політ вздовж лінії розмежування на Донбасі.
Під час польоту дальній безпілотник з позивним UAVGH000 годинами курсував з півночі на південь вздовж лінії розмежування на Донбасі, але не перетинав її. Розвідник літав на висоті 16,7 тис метрів.
Вечір буде у Чернівцях ясним, як і ранок, але вдень очікується хмарність. Без опадів. До 23 градусів тепла. за останні 130 років 17 липня: МАКС: 33.3° (1958) МІН: 10.2° (2000) Народний прогноз погоди: 17 липня відзначається день пам'яті святого благовірного великого князя Андрія Боголюбського. У минулі часи дивились, чи немає жовтого листя на деревах, якщо є, то осінь рано настане. Цей день визначав погоду 11 серпня: "Який Андрій - такий і Калинник (11 серпня)". Наші пращури у цей день спостерігали, як "грає місяць". Якщо його можна побачити при сході, то здається, нібито він перебігає з місця на місце, міняє свій колір і ховається в хмари. Така "гра" вказує на хороший урожай.
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