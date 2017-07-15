Теми Тижня ТВА субота, 15.07.2017





Субота, 15.07.17:

- Як виглядатиме нова українська школа, чого очікувати від реформи освіти та коли вона запрацює?

- Лише 5 учасників АТО з Чернівецької області із березня цього року відправили на оздоровлення за державний кошт.

- У буковинців найнижчі зарплати в Україні.

- На одне робоче місце на Буковині семеро претендентів.

- Що напрацювали нардепи перед літніми канікулами?

- Депутати міськради забули про неефективний менеджмент і мовчки заплатили бюджетними грішми за спожиту водоканалом електроенергію.

- Обранці Чернівецької міськради колегу в біді не покинули і гуртом таки подолали вето мера.

- Чи перетворять пішохідну вулицю у середмісті на базар?