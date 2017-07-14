Теми Дня ТВА п'ятниця, 14.07.2017





П'ятниця, 14.07.17:

- Про створення ринку землі та продаж ділянок говорили представники столичних громадських організацій у Чернівцях.

- Що напрацювали нардепи перед літніми канікулами?

- Генпрокуратура перевірить, чи законно у 2011 році Чернівецька міськрада передала другу нитку газогону у безоплатне користування ПАТ "Чернівцігаз".

- Забрати все сміття з центру міста подалі від очей пропонує Інспекція з благоустрою.

- Працівники гуртожитків ЧНУ скаржаться, що їх змусили написати заяви на відпустку за власний рахунок та майже усе літо працювати задарма.

- На вулиці Небесної Сотні горіла квартира на другому поверсі багатоповерхівки.

- 25 500 гривень штрафу сплатить інспектор Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернівецькій області.

- Виставку під назвою "Кетурі" презентували у чернівецькій галереї на Штейнбарга.

- На стадіоні "Буковина" тренери безкоштовно проводитимуть заняття з йоги для всіх охочих.