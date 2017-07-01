На Буковині проходить операція "Мак-2017"

«Мак-2017»: за дві доби поліцейські виявили та знищили 4 нелегальних посіви нарковмісних рослин (ФОТО)Крім цього правоохоронці зафіксували 5 випадків незаконного зберігання наркотиків. За даними фактами відкрито кримінальні провадження. Про це інформує відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.Комплексна оперативно-профілактична операція «Мак» проводиться задля знищення нелегальних посівів нарковмісних рослин маку та конопель, а також з метою перекриття каналів їх надходження до споживачів наркотиків.13 липня оперативники Вижницького відділення поліції виявили 250 рослин снодійного маку на присадибній ділянці 51-річної жительки міста Вижниці. Ще 151 рослину маку цього ж дня поліцейські знайшли на городі пенсіонерки в селі Бочківцях Хотинського району.Наступного дня, 14 липня, на Хотинщині працівники поліції знову задокументували 2 факти нелегального посіву снодійного маку на присадибних ділянках місцевих жителів. У Шилівцях було виявлено 203, а в Рукшині – 187 кущів цієї рослини.Незаконні посіви вилучено, зразки направлено на дослідження в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. За даними фактами відкрито кримінальні провадження за частиною 1 статті 310 Кримінального кодексу України – «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель».Поліцейські нагадують, що посіви маку на території України дозволені лише спеціалізованим підприємствам, які отримали ліцензію на здійснення відповідних видів діяльності. За незаконне вирощування нарковмісних рослин законодавством передбачено кримінальну відповідальність.Також упродовж доби 13 липня працівники поліції задокументували у Чернівцях п’ять випадків незаконного зберігання наркотиків. Поліцейські вилучили три згортки та пакет з порошкоподібними речовинами, схожими на наркотичні, а також два згортки з подрібненою речовиною рослинного походження з явними ознаками марихуани й три ємкості для куріння. Вилучене направлено на експертизу. За даними фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України – «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту».Загалом, від початку року на території Буковини за статтею 309 Кримінального кодексу України зареєстровано 239 кримінальних проваджень. У 52 випадках справи скеровано до суду.