Чернівчанин "обібрав" довірливих буковинців на 100 тисяч гривень

Чернівецькою місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням 32-річного чернівчанина у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст.190 КК України (шахрайство та шахрайство, вчинене повторно).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році чернівчанин шляхом обману та зловживання довірою, під приводом виготовлення та встановлення дерев’яних сходів, заволодів грошовими коштами п’ятьох буковинців на загальну суму понад 100 тис. грн.
Враховуючи, що чоловік раніше не судимий, щиро розкаявся у скоєному, має на утриманні неповнолітню дитину, суд засудив 32-річного чернівчанина умовно з дворічним іспитовим строком - повідомляє Чернівецька місцева прокуратура.