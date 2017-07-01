Двоє неповнолітніх чернівчанок за крадіжку в магазині відпрацюють 80 годин на громадських роботах

Чернівецька місцева прокуратура підтримала публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням неповнолітніх 16-річних чернівчанок у скоєнні злочинів, передбачених ч.2. ст.185, ч.3 ст.15 ч.2 ст.185 КК України (крадіжки, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб та незакінчений замах на крадіжку, вчинену повторно, за попередньою змовою групою осіб).Досудовим розслідуванням встановлено, що 16-річні дівчата вчинили крадіжки косметичних засобів в магазині «Космо 66» у м.Чернівці, однак останнього разу не змогли довести свій умисел до кінця, бо були зупинені працівниками даного магазину перед антикрадійними воротами.Суд визнав їх винуватими у скоєнні даних кримінальних правопорушень, затвердив угоду про примирення між потерпілим та обома обвинуваченими, та врахувавши їхній вік, відсутність судимостей та щире каяття призначив покарання у вигляді 80 годин громадських робіт кожній.