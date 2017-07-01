Чернівчанин викрав машину з автомийки, на якій працював

Чернівецька місцева прокуратура передала до суду обвинувальний акт відносно 20-річного чернівчанина за обвинуваченням у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2017 року працівник однієї з авто мийок міста, скориставшись ключами від автомобіля, які йому залишила власниця, завів його та покинув територію автомийки - повідомляє Чернівецька місцева прокуратура.
Внаслідок незаконного заволодіння автотранспортним засобом молодик пошкодив коробку перемінних передач та зчеплення, чим завдав матеріальної шкоди потерпілій на суму понад 30 тис.грн.
Подальшу долю 20-річного чернівчанина вирішить суд.