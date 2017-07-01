У Чернівцях горіла багатоповерхівка: врятовано 3 людей, 5 - евакуйовано

14 липня о 10:29 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Небесної Сотні у Чернівцях. На місце події негайно прибули 2 відділення Групи пожежогасіння Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Про це інформує прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.Вогнеборці побачили, що горить квартира на другому поверсі п’ятиповерхового будинку, внаслідок чого у під’їзді утворилося сильне задимлення. Одягнувши апарати захисту органів зору та дихання, надзвичайники увійшли всередину приміщення та приступили до ліквідації пожежі.Одночасно із цим, рятувальники проводили евакуацію людей, котрі не змогли самостійно вийти із під’їзду через сильний дим. Жителям квартири на першому поверсі вогнеборці допомогли вибратися через вікно.Таким чином, під час ліквідації пожежі надзвичайники евакуювали 5 осіб та врятували ще 3 людей, серед яких 1 дитина. Внаслідок пожежі було травмовано одну мешканку будинку, 1943 року народження. До приїзду вогнеборців жінка самостійно намагалася вийти із під’їзду, однак, надихавшись, отруїлася чадним газом. Її госпіталізували у лікувальний заклад міста Чернівці.Вогнеборці локалізували пожежу о 10:46 та ліквідували о 11:08 на площі 15 кв.м. На місці події працювало 9 чоловік особового складу на 3 одиницях техніки. У результат вогнем було знищено домашні меблі, речі та електропроводку у квартирі, де виникло загорання. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем під час паління.