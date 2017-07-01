Українців не пускатимуть до ЄС без нових водійських посвідчень

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Новини
14:51
14 липня

Двоє неповнолітніх чернівчанок за крадіжку в магазині відпрацюють 80 годин на громадських роботах

11:34
14 липня

Чернівецька земля – стабільне джерело доходу громади

11:33
14 липня

Платникам ПДВ: повідомлення формується по кожній окремо податковій накладній, реєстрацію якої зупинено

11:33
14 липня

Про прийняття працівника на роботу повідомте податкову інспекцію

10:59
14 липня

Для монетизації субсидій буковинцям потрібно до 31 серпня звернутись до управлінь праці та соціального захисту населення

10:38
14 липня

Найбільш затребувані професії у Чернівецькій області - швачка та слюсар-ремонтник

09:55
14 липня

Вогнеборці ліквідували 5 пожеж на Буковині

09:31
14 липня

За добу на Буковині скоєно 1 грабіж, 16 крадіжок, 4 шахрайства та 7 злочинів з наркотиками

09:30
14 липня

У Чернівцях відбудеться велоніч

09:15
14 липня

Тема: «Торгівля людьми — соціальна проблема сучасності»

09:12
14 липня

У Чернівцях відбулися навчання з питань пожежної безпеки для медичних працівників області

14:50
13 липня

Губернатор Буковини зустрівся із Надзвичайним та Повноважним послом Норвегії в Україні

14:48
13 липня

Стан тваринництва в Чернівецькій області у січні–червні 2017 року

11:44
13 липня

Відділ охорони культурної спадщини переїжджає

11:38
13 липня

Рятувальники нагадують буковинцям про заборону спалювання сухої трави

11:06
13 липня

Піротехніки знищили артснаряд і дві ручні гранати у Боянах

11:02
13 липня

Єдиний податок: обираємо систему оподаткування

11:01
13 липня

Як отримати витяг з реєстру платників єдиного податку

11:00
13 липня

Чернівецьким бізнесменам відшкодували понад 70 мільйонів ПДВ

10:08
13 липня

ЗА І ПІВРІЧЧЯ СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ ЗАБЕЗПЕЧИЛА РОБОТОЮ 5700 БУКОВИНЦІВ

09:53
13 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 12 липня

09:49
13 липня

Прикордонники нагадують про правила перебування поблизу кордону

09:16
13 липня

У Чернівцях вулиця Руська частково без води

08:55
13 липня

У Чернівцях на дівчину наїхав «Volkswagen Passat»

08:51
13 липня

Виплата доходу лише за наявності реєстраційного номера, або відмітки в паспорті

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалок Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалокХто не пам‘ятає, нагадаємо, що у квітні 2011 року тодішній голова Заставнівської РДА Михайло Бойчук жорстоко катував чотирьох своїх земляків. Їх карали за те, що нібито хотіли рибку половити на ставках голови. Тоді кілька озброєних людей на чолі з головою РДА впіймали 4-х місцевих жителів, котрі нібито хотіли порибалити у ставку «Блакитна Нива». «Рибалок» впіймали, прикували кайданами до електричних стовпів і били битами до посиніння. Людям повибивали зуби, покалічили, поламали кості і черепи. А синців на тілі було видимо-невидимо. Насамкінець голова РДА запропонував саракам втікати. Але перед цим попередив, що буде у них стріляти і тіла їхні кине у воду. Аби все виглядало правдоподібно. Вистрілив з рушниці кілька разів у повітря.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова
Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України».
Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як реформуються чернівецькі комунальні газети
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Що, Де, Коли
14 липня о 18.00
у Блакитній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбудеться виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, у рамках якого буде обговорено низку актуальних для області питань.
Засідання Комітету в Чернівецькій області відбудеться за ініціативи голови облдержадміністрації Олександра Фищука.
15 липня о 12.00
15 липня о 12.00


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Українців не пускатимуть до ЄС без нових водійських посвідчень

Сьогодні, 14:22 / Коментарів: 0
Українців не пускатимуть до ЄС без нових водійських посвідчень

Нові документи з чіпом коштуватимуть трохи дорожче, ніж нинішні права вартістю 201 грн/


З 1 січня 2018 року так звані міжнародні права вже не діятимуть на території Євросоюзу. Для того, щоб отримати водійське посвідчення нового зразка, не потрібно заново здавати ПДР, необхідно буде всього лише пройти медогляд. Про це повідомляє AUTO-Consulting.

Нові водійські посвідчення з чіпом коштуватимуть на кілька відсотків дорожче, ніж нинішні права вартістю 201 грн.

За словами начальника головного сервісного центру МВС України Владислава Криклія, посвідчення з мікрочіпом допоможуть убезпечити людей від підробок. Він уточнив, що сервісні центри вже забезпечені всім необхідним обладнанням.

Нові водійські документи видаватимуться максимум на 15 років. Для того, щоби їх отримати, необхідно пройти обов’язковий медогляд.

Для водіїв вантажівок цей термін скоротиться до 5 років. Крім того, медогляд для водіїв вантажівок і автобусів може бути більш ретельним, ніж для інших.

Також суворіші правила проходження медогляду передбачені для водіїв у віці від 50 років – їм доведеться проходити його кожні три або п’ять років.
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