Українців не пускатимуть до ЄС без нових водійських посвідчень

Нові документи з чіпом коштуватимуть трохи дорожче, ніж нинішні права вартістю 201 грн/З 1 січня 2018 року так звані міжнародні права вже не діятимуть на території Євросоюзу. Для того, щоб отримати водійське посвідчення нового зразка, не потрібно заново здавати ПДР, необхідно буде всього лише пройти медогляд. Про це повідомляє AUTO-Consulting.Нові водійські посвідчення з чіпом коштуватимуть на кілька відсотків дорожче, ніж нинішні права вартістю 201 грн.За словами начальника головного сервісного центру МВС України Владислава Криклія, посвідчення з мікрочіпом допоможуть убезпечити людей від підробок. Він уточнив, що сервісні центри вже забезпечені всім необхідним обладнанням.Нові водійські документи видаватимуться максимум. Для того, щоби їх отримати,Для водіїв вантажівок цей термін скоротиться до 5 років. Крім того, медоглядможе бути більш ретельним, ніж для інших.Також суворіші правила проходження медогляду передбачені– їм доведеться проходити його кожні три або п’ять років.