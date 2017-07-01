Чернівецький університет потрапив у десятку найкращих університетів України

Вступна кампанія-2017 в Україні триватиме до 26 липня. Цього року абітурієнти можуть подати 9 заяв на 4 спеціальності на державну форму освіти і необмежену кількість заяв на платну. Якщо ви ще роздумуєте, куди вступати, перегляньте цей рейтинг найкращих університетів України.
Вступна кампанія 2017 почалася зі збою в системі Міносвіти. Справа в тому, що цьогоріч подати заяву на вступ можна лише в електронному вигляді за допомогою електронних кабінетів (на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua). Паперові заявки мають право подати лише ті, у кого є пільги, або в кого є помилка в особистих даних. У перший же день вступної кампанії, 12 липня, абітурієнти масово кинулися подавати документи до вишів. У першу годину роботи систему навантажили понад 15 тисяч потенційних студентів. Як наслідок – система не витримала і дала збій. Наразі проблему усунули і система працює у штатному режимі, тож сміливо можете подавати свої заяви.
Вступна кампанія триває два тижні – з 12 липня до 18:00 26 липня.
Списки рекомендованих до зарахування до вузів на державні замовлення повинні бути опубліковані не пізніше 12:00 1 серпня, а зарахування має відбутися до 12:00 7 серпня.
Кабмін у 2017 році суттєво скоротив державне замовлення – на 17,5%. Це переважно пов’язано з тим, що цього року вперше не буде набору на освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст". Крім того, в Україні цього року запровадили коефіцієнт: галузевий, регіональний та сільський. До прикладу, у львів’ян, які вступають в "рідні" університети, загальна сума балів зростає на 1%. Випускники сільських шкіл отримають плюс 2%. На 3% зростає бал у тих, хто подається на інженерні та математичні спеціальності.
До кінця вступної кампанії 2017 – ще майже два тижні, тож ви ще маєте час визначитися з університетом. Пропонуємо переглянути рейтинг вищих навчальних закладів України, складений інформаціним освітнім ресурсом "Освіта.ua".
1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
2. НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
3. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.
4. Львівський національний університет імені Івана Франка.
5. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".
6. Національний університет "Львівська політехніка".
7. Сумський державний університет.
8. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.9. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
10. Національний університет біоресурсів і природокористування України.
11. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.
12. Національний університет "Києво-Могилянська академія".
13. Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського "Харківський авіаційний інститут".
14. Національний авіаційний університет.
15. Харківський національний університет радіоелектроніки.
16. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
17. Донецький національний технічний університет.
18. Донецький національний університет імені Василя Стуса.
19. Національний університет харчових технологій.
20. Ужгородський національний університет.
21. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.
Джерело: канал 24