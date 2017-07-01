НАБУ затримало директора Львівського бронетанкового заводу

У п’ятницю, 14 липня, зранку працівники Національного антикорупційного бюро України затримали директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа та його заступника Олега Ткаченка, а також трьох високопосадових військовослужбовців, яких підозрюють у розтраті бюджетних коштів на суму майже 30 мільйонів гривень.Про це у п'ятницю повідомили у прес-службі НАБУ, зазначивши, що розслідування корупційної схеми розпочали ще у листопаді 2016 року.В ході досудового розслідування детективи НАБУ встановили, що службові особи ЦБТУ (Центрального бронетанкового управління) ЗСУ Озброєння Збройних Сил України у змові зі службовими особами ДП "Львівський бронетанковий завод", засновником ТОВ та за участі фірм з ознаками фіктивності розробили та реалізували корупційну схему із закупівлі запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки, чим у 2015 році вчинили розтрату бюджетних коштів на суму 28,5 мільйонів гривень,– йдеться у заяві прес-служби.Як зазначили в НАБУ, замість нових двигунів для танків Т-72 закуплялись двигуни, які раніше використовувалися. В окремих випадках застарілі двигуни були в неробочому стані."До того ж ці старі, а інколи й неробочі, двигуни раніше вже були продані - у 2008-2009 роках їх реалізовували підприємствам на внутрішньому ринку, як надлишкове майно Міноборони. Крім того, випуск цієї моделі двигунів припинився ще з 1990-х років, про що ініціаторам схеми було добре відомо", – додали в Бюро.Наразі правоохоронці затримали п’ятьох осіб: начальника ЦБТУ ЗСУ Озброєння ЗСУ (генерал-майора), начальника відділу ЦБТУ ЗСУ Озброєння ЗСУ (полковника), директора та заступника директора ДП "Львівський бронетанковий завод" Романа Тимківа та Олега Ткаченка, а також засновника ТОВ, задіяного у схемі.Нагадаємо, що це не перший скандал, в який потрапляє керівництво Львівського бронетанкового заводу. У 2015 році екс-директору Олександру Остапцю присудили 5 років умовного покарання за розкрадання державних коштів. З його помешкання вилучили 2 мільйони гривень готівкою.