ГПУ спіймала Держприкордонслужбу на розтраті шаленої суми грошей з проекту "Стіна"

ГПУ розслідує факт розтрати та привласнення понад 100 мільйонів гривень бюджетних коштів під час виконання робіт по інженерно-технічному облаштуванню україно-російського державного кордону (проект "Стіна"). Про це повідомляє прес-служба ГПУ.Згідно з повідомленням, факт розтрати коштів виявили департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ спільно з СБУ.Зазначається, що було виявлено злочинну схему розтрати з подальшим привласненням бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час проведення закупівель товарів, робіт та послуг в інтересах Держприкордонслужби України.Згідно з повідомленням ГПУ, протягом 2016-2017 років внаслідок вищевказаної протиправної діяльності службових осіб ДПСУ та суб’єктів господарської діяльності приватного сектору економіки під час виконання робіт по інженерно-технічному облаштуванню україно-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення АТО та Криму (проект "Стіна"), шляхом придбання на користь державного органу товарів, робіт та послуг, здійснено розтрату та привласнення бюджетних коштів в сумі понад 100 мільйонів гривень.Наразі проводиться комплекс невідкладних слідчих дій, вилучено речові докази, що підтверджують причетність посадових осіб ДПСУ та вказаних суб’єктів господарювання до здійснення протиправної діяльності.Досудове розслідування триває.Джерело: канал 24