У чернівецького депутата відберуть квартиру за рішенням суду

У Чернівцях Садгірський районний суд постановив відібрати квартиру депутата Чернівецької міськради Володимира Бешлея на вулиці Хотинській.
Про це йдеться в ухвалі суду, яка з’явилася в реєстрі судових рішень, йдеться у сюжеті телеканалу ТВА.
Зокрема, у сюжеті йдеться, що в реєстрі судових рішень з’явилася ухвала Садгірського районного суду, згідно з якою в депутата Чернівецької міськради Володимира Бешлея відберуть квартиру, яку той, ймовірно, отримав незаконно.
Суд постановив визнати незаконним і скасувати ордер на житлове приміщення та свідоцтво про право спільної сумісної власності на однокімнатну квартиру на вулиці Хотинській.
Йдеться, ймовірно, про службову житлову площу, яку Володимир Бешлей ще у 2011 році отримав як працівник обласного Антимонопольного комітету
Пізніше в ЗМІ з’явилася інформація, що квартира дісталась депутатові як члену сім’ї позачерговика - його бабусі.
Пізніше на сесії Чернівецької міськради він заявив, що помешкання, набуте буцімто законним шляхом, він продасть, а гроші відправити на підтримку армії.
Пізніше Бешлей свою квартиру нібито продав, але, оскільки суд визнав незаконним отримання помешкання депутата, то і квадратні метри постановили конфіскувати і повернути у власність громади Чернівців.
Наразі Бешлей має шанс оскаржити рішення Садгірського районного суду.
Раніше повідомлялося, що Бешлей переписав свій автомобіль на маму.
Джерело: molbuk.ua