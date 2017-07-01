У чернівецького депутата відберуть квартиру за рішенням суду

У Чернівцях Садгірський районний суд постановив відібрати квартиру депутата Чернівецької міськради Володимира Бешлея на вулиці Хотинській.Про це йдеться в ухвалі суду, яка з’явилася в реєстрі судових рішень, йдеться у сюжеті телеканалу ТВА.Зокрема, у сюжеті йдеться, що в реєстрі судових рішень з’явилася ухвала Садгірського районного суду, згідно з якою в депутата Чернівецької міськради Володимира Бешлея відберуть квартиру, яку той, ймовірно, отримав незаконно.Суд постановив визнати незаконним і скасувати ордер на житлове приміщення та свідоцтво про право спільної сумісної власності на однокімнатну квартиру на вулиці Хотинській.Йдеться, ймовірно, про службову житлову площу, яку Володимир Бешлей ще у 2011 році отримав як працівник обласного Антимонопольного комітетуПізніше в ЗМІ з’явилася інформація, що квартира дісталась депутатові як члену сім’ї позачерговика - його бабусі.Пізніше на сесії Чернівецької міськради він заявив, що помешкання, набуте буцімто законним шляхом, він продасть, а гроші відправити на підтримку армії.Пізніше Бешлей свою квартиру нібито продав, але, оскільки суд визнав незаконним отримання помешкання депутата, то і квадратні метри постановили конфіскувати і повернути у власність громади Чернівців.Наразі Бешлей має шанс оскаржити рішення Садгірського районного суду.Раніше повідомлялося, що Бешлей переписав свій автомобіль на маму.Джерело: molbuk.ua