"Трамп готовий на силове рішення щодо України" - експерт

Трамп використовує бізнес-підхід, що відрізняється від підходу бюрократів, які лише удають, що вирішують проблеми. Так було за Обами, за якого уклали в загальній сумі десятки домовленостей з Кремлем як щодо Сирії, так і щодо України - за повної відсутності результатів.
Пише постійний експерт Newsader Костянтин Боровий.
"Нинішній голова Білого дому запропонував Путіну вирішити ці проблеми замість того, щоб вести про це переговори. Він прямо заявив: "Володимир, вирішуй. Умовляти не будемо. Вирішиш - все буде добре. Не вирішиш - будуть санкції". Хоча про це прямо не говорять, але американський президент залишив за собою можливість самостійних дій, зокрема силових. Про це свідчать останні рішення в обох гарячих точках. У Сирії - пряме знищення військ Асада. Щодо України - призначення нового спецпредставника Курта Волкера, якого вважають "яструбом" Маккейна, а також узгодження надання Києву летальної зброї".
Боровий пише, що щодо Донбасу можуть ухвалити силове вирішення.
"Воно полягатиме в тому, що українські війська зі схвалення США витіснять російсько-сепаратистські сили за межі українського кордону і звільнять Донбас від бандитів, а потім готуватимуться до відбиття російської відповіді і до того, щоб звільнити Крим".
Експерт додав, що Трамп відповідальний не тільки перед своїм електоратом, а й перед адміністрацією, а також військовослужбовцями, які розширюють присутність у конфліктних зонах за участю Москви.
"Це означає, що Трамп став заручником багатьох рішень, прийнятих раніше - починаючи від мобілізації армії США в Сирії, і закінчуючи узгодженням співпраці з Україною в сфері озброєнь. Я вже не кажу про військове співробітництво з країнами Європи, яке посилилося ще за часів Обами. Розуміє Путін, що Трамп готовий піти на такі кроки? Думаю, що так, проте дуже розраховує на те, що йому вдасться обдурити і провести вдалу пропагандистську кампанію, розраховану не тільки на росіян, а й на західну аудиторію. Саме тому Кремль покладає серйозні надії на те, що ми з вами вже кілька років називаємо гібридною війною. Чи ефективна вона? Все менше і менше. Згадаймо, що недавно "Гордон" опублікував матеріал, де з посиланням на американських чиновників йшлося про те, що стратеги США пропонують Україні обміняти визнання Криму на вихід Росії із Донбасу. Ясно, що реальне джерело цієї новини сидить у Кремлі. Це була остання відчайдушна спроба Москви переломити ситуацію перед зустріччю з Трампом".
"Зараз нам треба готуватися аналізувати, що саме робитиме путінська адміністрація, яка усвідомлює банкрутство своєї стратегії, у відповідь на жорсткі рішення Трампа. Тут нам доведеться використовувати не тільки політологічні, а й психолого-психіатричні методики".