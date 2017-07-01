"Трамп готовий на силове рішення щодо України" - експерт

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Новини
14:51
14 липня

Двоє неповнолітніх чернівчанок за крадіжку в магазині відпрацюють 80 годин на громадських роботах

11:34
14 липня

Чернівецька земля – стабільне джерело доходу громади

11:33
14 липня

Платникам ПДВ: повідомлення формується по кожній окремо податковій накладній, реєстрацію якої зупинено

11:33
14 липня

Про прийняття працівника на роботу повідомте податкову інспекцію

10:59
14 липня

Для монетизації субсидій буковинцям потрібно до 31 серпня звернутись до управлінь праці та соціального захисту населення

10:38
14 липня

Найбільш затребувані професії у Чернівецькій області - швачка та слюсар-ремонтник

09:55
14 липня

Вогнеборці ліквідували 5 пожеж на Буковині

09:31
14 липня

За добу на Буковині скоєно 1 грабіж, 16 крадіжок, 4 шахрайства та 7 злочинів з наркотиками

09:30
14 липня

У Чернівцях відбудеться велоніч

09:15
14 липня

Тема: «Торгівля людьми — соціальна проблема сучасності»

09:12
14 липня

У Чернівцях відбулися навчання з питань пожежної безпеки для медичних працівників області

14:50
13 липня

Губернатор Буковини зустрівся із Надзвичайним та Повноважним послом Норвегії в Україні

14:48
13 липня

Стан тваринництва в Чернівецькій області у січні–червні 2017 року

11:44
13 липня

Відділ охорони культурної спадщини переїжджає

11:38
13 липня

Рятувальники нагадують буковинцям про заборону спалювання сухої трави

11:06
13 липня

Піротехніки знищили артснаряд і дві ручні гранати у Боянах

11:02
13 липня

Єдиний податок: обираємо систему оподаткування

11:01
13 липня

Як отримати витяг з реєстру платників єдиного податку

11:00
13 липня

Чернівецьким бізнесменам відшкодували понад 70 мільйонів ПДВ

10:08
13 липня

ЗА І ПІВРІЧЧЯ СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ ЗАБЕЗПЕЧИЛА РОБОТОЮ 5700 БУКОВИНЦІВ

09:53
13 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 12 липня

09:49
13 липня

Прикордонники нагадують про правила перебування поблизу кордону

09:16
13 липня

У Чернівцях вулиця Руська частково без води

08:55
13 липня

У Чернівцях на дівчину наїхав «Volkswagen Passat»

08:51
13 липня

Виплата доходу лише за наявності реєстраційного номера, або відмітки в паспорті

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалок Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалокХто не пам‘ятає, нагадаємо, що у квітні 2011 року тодішній голова Заставнівської РДА Михайло Бойчук жорстоко катував чотирьох своїх земляків. Їх карали за те, що нібито хотіли рибку половити на ставках голови. Тоді кілька озброєних людей на чолі з головою РДА впіймали 4-х місцевих жителів, котрі нібито хотіли порибалити у ставку «Блакитна Нива». «Рибалок» впіймали, прикували кайданами до електричних стовпів і били битами до посиніння. Людям повибивали зуби, покалічили, поламали кості і черепи. А синців на тілі було видимо-невидимо. Насамкінець голова РДА запропонував саракам втікати. Але перед цим попередив, що буде у них стріляти і тіла їхні кине у воду. Аби все виглядало правдоподібно. Вистрілив з рушниці кілька разів у повітря.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова
Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України».
Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як реформуються чернівецькі комунальні газети
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Що, Де, Коли
14 липня о 18.00
у Блакитній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбудеться виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, у рамках якого буде обговорено низку актуальних для області питань.
Засідання Комітету в Чернівецькій області відбудеться за ініціативи голови облдержадміністрації Олександра Фищука.
15 липня о 12.00
15 липня о 12.00


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"Трамп готовий на силове рішення щодо України" - експерт

Сьогодні, 12:14 / Коментарів: 0
"Трамп готовий на силове рішення щодо України" - експертТрамп використовує бізнес-підхід, що відрізняється від підходу бюрократів, які лише удають, що вирішують проблеми. Так було за Обами, за якого уклали в загальній сумі десятки домовленостей з Кремлем як щодо Сирії, так і щодо України - за повної відсутності результатів.
Пише постійний експерт Newsader Костянтин Боровий.

"Нинішній голова Білого дому запропонував Путіну вирішити ці проблеми замість того, щоб вести про це переговори. Він прямо заявив: "Володимир, вирішуй. Умовляти не будемо. Вирішиш - все буде добре. Не вирішиш - будуть санкції". Хоча про це прямо не говорять, але американський президент залишив за собою можливість самостійних дій, зокрема силових. Про це свідчать останні рішення в обох гарячих точках. У Сирії - пряме знищення військ Асада. Щодо України - призначення нового спецпредставника Курта Волкера, якого вважають "яструбом" Маккейна, а також узгодження надання Києву летальної зброї".

Боровий пише, що щодо Донбасу можуть ухвалити силове вирішення.

"Воно полягатиме в тому, що українські війська зі схвалення США витіснять російсько-сепаратистські сили за межі українського кордону і звільнять Донбас від бандитів, а потім готуватимуться до відбиття російської відповіді і до того, щоб звільнити Крим".

Експерт додав, що Трамп відповідальний не тільки перед своїм електоратом, а й перед адміністрацією, а також військовослужбовцями, які розширюють присутність у конфліктних зонах за участю Москви.

"Це означає, що Трамп став заручником багатьох рішень, прийнятих раніше - починаючи від мобілізації армії США в Сирії, і закінчуючи узгодженням співпраці з Україною в сфері озброєнь. Я вже не кажу про військове співробітництво з країнами Європи, яке посилилося ще за часів Обами. Розуміє Путін, що Трамп готовий піти на такі кроки? Думаю, що так, проте дуже розраховує на те, що йому вдасться обдурити і провести вдалу пропагандистську кампанію, розраховану не тільки на росіян, а й на західну аудиторію. Саме тому Кремль покладає серйозні надії на те, що ми з вами вже кілька років називаємо гібридною війною. Чи ефективна вона? Все менше і менше. Згадаймо, що недавно "Гордон" опублікував матеріал, де з посиланням на американських чиновників йшлося про те, що стратеги США пропонують Україні обміняти визнання Криму на вихід Росії із Донбасу. Ясно, що реальне джерело цієї новини сидить у Кремлі. Це була остання відчайдушна спроба Москви переломити ситуацію перед зустріччю з Трампом".

"Зараз нам треба готуватися аналізувати, що саме робитиме путінська адміністрація, яка усвідомлює банкрутство своєї стратегії, у відповідь на жорсткі рішення Трампа. Тут нам доведеться використовувати не тільки політологічні, а й психолого-психіатричні методики".
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