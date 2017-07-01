Підозрюваний СБУ начальник Яворівського полігону зізнався: працює на ГРУ Росії

Служба безпеки України підозрює начальника Яворівського полігону в роботі на Головне розвідувальне управління Генерального штабу Збройних сил Росії. Підозрюваний зізнався і сам віддав слідчим матеріальні докази. Про це свідчить ухвала Шевченківського райсуду Києва від 21 червня, повідомляє Український мілітарний портал. Ухвалою за клопотанням слідчого суддя наклав арешт на ноутбук, мобільний телефон, три DVD-диски, флешку і клапоть паперу з написом “quarto xmail.net”, на зворотному боці надрукована фраза “наказом командира військової частини А4150 від 30.12.2015 року №755“. Ці речі належать підозрюваному. У документі сказано, що підозрюваний упродовж 2015-2016 років, займаючи посаду начальника загальновійськового полігону Міжнародного центру миротворчості та безпеки (МЦМБ), військова частина А4150, виконуючи завдання співробітників ГРУ РФ, здійснював збір і передачу відомостей військового характеру про діяльність центру. “Під час дачі пояснень співробітникам СБ України про його конфіденційну співпрацю з ГРУ ГШ ЗС РФ він добровільно передав співробітникам СБУ клапоть паперу з написом, ноутбук, диски і паролі до програми, а також флеш-накопичувач, з допомогою яких він здійснював зв’язок з представниками ГРУ ГШ ЗС РФ”, – сказано в рішенні суду. Справу розслідують за ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада) Начальником Яворівського полігону з 2011 року донині є полковник Ігор Слісарчук.Читайте більше тут: http://expres.ua/news/2017/07/13/252084-pidozryuvanyy-sbu-nachalnyk-yavorivskogo-poligonu-ziznavsya-pracyuye-gru