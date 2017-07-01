Стан виконання будівельних та ремонтних робіт на дорогах Буковини

Мережа доріг загального користування Чернівецької області налічує 2885,5 км, з яких дороги державного значення – 843 км (міжнародні – 95,6 км, національні – 117,3 км, регіональні – 201 км та територіальні – 429,1 км) та місцевого значення – 2042,5 км (обласні – 1581,1 км, районні – 461,4 км).На території Буковини налічується 616 мостових споруд протяжністю 12 тис. пог. метрів.Територією області проходить відгалуження Тернопіль-Чернівці-Порубне/Мамалига транспортного коридору Балтійське море – Чорне море, а також європейська автомагістраль Е 85, яка співпадає з автодорогою М-19 Доманове(на Брест)-Ковель – Чернівці – Тереблече(на Бухарест).Наразі ведуться ремонтні роботи на сімнадцяти об’єктах області.Так, за І півріччя поточного року загальна вартість виконаних ремонтних робіт на об'єктах поточного та капітального ремонтів склала 199,1 млн.грн. за рахунок коштів з усіх джерел фінансування.У 2017 році Службі автомобільних доріг у Чернівецькій області з державного бюджету на ремонт доріг державного та місцевого значення Розпорядженням Кабінету Міністрів України виділено 79,2 млн.грн.За ці кошти передбачено виконати ремонтні роботи на шести об’єктах на загальну суму 75,8 млн.грн. На трьох з них, що передбачають встановлення світлофорних об’єктів, роботи завершені в повному обсязі (світлофорні об'єкти встановлені на дорогах державного значення в селах Коровія, Магала та Оршівці).На об’єкті поточного ремонту автодороги Житомир – Чернівці загальною вартістю 27,9 млн.грн. роботи виконані на 95 % вартістю 26,2 млн.грн. Введення в експлуатацію у липні поточного року.Поточний ремонт автодороги місцевого значення Об’їзд смт. Берегомет вартістю 21,3 млн.грн. – роботи виконані на 35 % вартістю 7,3 млн.грн. Введення в експлуатацію передбачається у вересні 2017 року.По об’єкту капітального ремонту моста на автодорозі Сторожинець – Панка – проводиться повторна тендерна процедура, яка на стадії завершення. Вартість об’єкта 19,2 млн.грн. Термін виконання робіт серпень – жовтень поточного року.З метою отримання можливості залучення коштів на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт у 2018 році також з державного бюджету передбачено фінансування на проведення коригування проектно-кошторисної документації по шести об’єктах. В основному це недобудовані повеневі об’єкти 2008, 2010 років на суму 3,4 млн.грн.Загальна орієнтовна вартість виконаних робіт за кошти державного бюджету по зазначених об’єктах складає близько 34,1 млн.грн., або 43% від плану.Суттєвим поштовхом в покращенні стану доріг загального користування Чернівецької області в умовах хронічного недофінансування дорожньої галузі в цілому та нашої області зокрема, стало запровадження у вересні 2015 року експерименту по направленню понадпланових митних надходжень на будівництво та ремонт доріг, який продовжено до кінця 2017 року.Після отримання затвердженого Переліку об’єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок понадпланових митних надходжень 2016 року в розмірі 289,5 млн.грн, були укладені договори та розпочалися ремонтно-будівельні роботи.- капітальний ремонт автомобільної дороги Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці на ділянці км 16+760 - км 17+060 із введенням в експлуатацію 0,360 км дороги та моста довжиною шість п.м. (с. Мариничі Путильського району). Дорога зруйнована повінню 2008 року. Загальна вартість ремонтних робіт визначена підрядником у сумі 3,8 млн.грн. Вартість виконаних робіт склала 2,2 млн.грн.- капітальний ремонт автомобільної дороги Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці на ділянці км 31+400 - км 31+750 з введенням в експлуатацію 0,580 км дороги (с. Хорови Путильського району). Дорога зруйнована повінню 2008 року. Заявлена вартість підрядних робіт складає 14,9 млн.грн. Вартість виконаних робіт склала 4,9 млн.грн.– поточний середній ремонт автомобільної дороги М-19 Доманове(на Брест)-Ковель – Чернівці – Тереблече(на Бухарест), км 524+457 – км 532+753 з введенням в експлуатацію 8,3 км дороги (ділянка с. Тарашани-с.Стерче). Цінова пропозиція підрядника складає 65,9 млн.грн. Орієнтовна вартість виконаних робіт більше 55 млн.грн.- поточний середній ремонт автомобільної дороги Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига (на Кишинів) (окремими ділянками) з введенням в експлуатацію 8,4 км дороги (ділянки с. Мамаївці-м. Чернівці та с,Лужани). Роботи завершені. Готуються акти на введення в експлуатацію. Орієнтовна вартість виконаних робіт 20,4 млн.грн.- поточний середній ремонт автомобільної дороги Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига (на Кишинів), км 245+868 - км 248+968 з введенням в експлуатацію 3,1 км дороги (ділянка початок Об`їзної дороги м. Чернівці - Білий дім - кінець I-ї категорії). Цінова пропозиція підрядника склала 32,6 млн.грн. Орієнтовна вартість виконаних робіт 25,4 млн.грн.- поточний середній ремонт автомобільної дороги Р-63 /Н-03/- Вартиківці-контрольно-пропускний пункт "Сокиряни" з під'їздами до КПП "Росошани" та КПП "Кельменці" (окремими ділянками в межах Сокирянського, Кельменецького та Хотинського районів), вартістю 59,6 млн.грн. з введенням в експлуатацію 9,3 км. Орієнтовна вартість виконаних робіт 38,9 млн.грн.,- поточний середній ремонт моста через р. Дністер на автомобільній дорозі М-19 Доманове (на Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на Бухарест), км 448 + 068 – 3,4 млн.грн. з введенням в експлуатацію моста довжиною 265,1 пм. Роботи були розпочаті у 2013р. та продовжені у 2016 році за рахунок коштів державного бюджету. Обсяг виконаних робіт склав 11,2 млн.грн. Завершення ремонту заплановано у 2017 р., на що передбачено 3,4 млн.грн. На даний час проводиться уточнення проектно-кошторисної документації.- поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-26-01 Чернівці - Вашківці - Путила - КПП "Руська" (окремими ділянками), з введенням в експлуатацію 9 км дороги на суму 40,8 млн.грн. Роботи ведуться. Орієнтовна вартість виконаних робіт 18,2 млн.грн. Готується до введення в експлуатацію 4,5 км дороги.– поточний середній ремонт дороги Р-62 Криворівня - Усть - Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці на ділянці км 31+750 - км 33 + 694 з введенням в експлуатацію 1,9 км (с. Підзахаричі, Путильського району). За результатами аукціону визначена вартість ремонту в розмірі 12,9 млн.грн. Ведеться підготовка до розгортання робіт.Тендерними процедурами на даний час задіяно 31 об’єкт.Враховуючи те, що ремонтами не можливо охопити всю мережу доріг одразу, важливість належного фінансування експлуатаційного утримання доріг є нагальною проблемою.У поточному році на експлуатацію всієї мережі доріг загального користування області виділено лише 67,9 млн.грн., що становить 18 % від нормативної потреби.За перше півріччя 2017 року з експлуатаційного утримання доріг державного та місцевого значення освоєно 41,2 млн.грн. коштів державного бюджету.За рахунок цих коштів ліквідована ямковість на площі 74,5 тис.кв.м, що складає 82 % від ураженої, поновлена розмітка на 117,5 км доріг, встановлено та замінено 389 дорожніх знаків, відремонтовано 4,72 км бар’єрного огородження, облаштовано 86 майданчиків, здійснено вирубку порослі протяжністю 55 км та виконано ряд інших робіт з експлуатаційного утримання доріг.Загальний обсяг виконаних робіт за рахунок усіх джерел фінансування складає 240 млн.грн., що перевищує обсяг робіт, виконаних у 2016 році.