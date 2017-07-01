13 липня о 23:25 до Служби порятунку надійшло повідомлення від лікарів Хотинської центральної районної лікарні, що через погіршення погодних умов у пологовому будинку міста Хотин сталося відключення електроенергії.
На місце події направили рятувальне відділення державної пожежно-рятувальної частини №4 міста. Як виявилося, у той момент у пологовому відділені якраз тривали пологи. Для забезпечення безперервної роботи закладу рятувальники за допомогою бензинового генератора забезпечили відділення електроенергією.
Пологи пройшли успішно, на світ з’явився хлопчик вагою 5 кілограмів. Згодом електрики відновили електропостачання, тож зараз лікарня працює у звичному режимі.
До надання допомоги від Управління ДСНС залучалося 1 одиниця техніки та 5 рятувальників - інформує прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.