Для монетизації субсидій буковинцям потрібно до 31 серпня звернутись до управлінь праці та соціального захисту населення

З 1 травня 2017 року запрацювала нова Урядова програма монетизації житлових субсидій (призначення житлових субсидій, ), її остаточне запровадження відбудеться з нового опалювального періоду. Відповідні зміни внесено Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 №300.
Для надання методичних роз’яснень спеціалістам районних управлінь праці та соціального захисту населення в частині впровадження механізму монетизації працівниками Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації проведено відповідне навчання за підсумками участі в тематичному семінарі, ініційованому Міністерством соціальної політики України.
З метою пришвидшення та полегшення роботи з монетизації субсидій в області за дорученням голови обласної державної адміністрації від 20.06.2017 №66-Ф голови сільських та селищних рад, ОТГ повинні максимально сприяти районним управлінням праці у написанні відповідних заяв на монетизації, а також у підготовці необхідних документів на призначення субсидій як на придбання твердого палива, так і на перепризначення субсидій на неопалювальний період.
«На сьогодні в Чернівецькій області під програму монетизації підпадають 52 805 осіб на загальну суму 33 868,3 тис. грн., з них: 52 227 осіб на суму 33 770,06тис. грн. – за послугу газопостачання для індивідуального опалення;
578 осіб на суму 98,47 тис. грн. – за послугу електропостачання для індивідуального опалення, - зазначив директор Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Віталій Савкін. – Наразі районними управліннями праці отримано 9726 заяв від буковинців на монетизацію на суму 6001,3 тис. грн., з них – 23 заяви за електропостачання та 9703 заяви за газопостачання».
Також прийнято 5 заяв на відмову від виплати монетизації на суму 753,86 грн.
Завершиться процес монетизації субсидій громадянам 31 серпня 2017 року. «До цього часу усі мешканці краю, котрі підпадають під процес монетизації, будуть повідомлені про це управліннями праці та соцзахисту, або головами сільських, селищних рад, ОТГ поштою, або особисто через соціального працівника відповідно до списків, наданих енергопостачальними компаніями.Таким чином, громадяни мають можливість отримати грошовий еквівалент невикористаних субсидій», - поінформував директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.
Насамкінець він закликав буковинців до 31 серпня звертатися до управлінь праці та соціального захисту населення, органів місцевого самоврядування, де вони зможуть написати заяву про виплату монетизації на банківський рахунок, або готівкові кошти у відділеннях «Укрпошти».
Довідково. Максимальна сума виплати монетизації за послугу газопостачання в еквіваленті 100 кубів - 695,79 грн., а за послугу електропостачання в еквіваленті 150 кВт – 135 грн. (лист МСПУ від 23.06.2017 №12926/0/2-17/20).
На сьогодні 34579 домогосподарств отримують субсидії. Перепризначенню на неопалювальний період підлягають 123499 домогосподарств. Перепризначено 11404 субсидії.