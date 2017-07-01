Найбільш затребувані професії у Чернівецькій області - швачка та слюсар-ремонтник

Про основні тенденції на ринку праці Чернівецької області поінформувала під час прес-конференція 13 дипня в.о. директора Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожолянко.За словами посадовця, впродовж січня-червня 2017 року соціальними послугами обласної службизайнятості скористалося понад 14 тис. осіб, які мали статус безробітного, що майже на 7% менше, ніж за відповідний період 2016 року. За цей час статус безробітного набуло 6370 осіб, котрі звернулися до служби зайнятості в пошуках роботи.Також близько 4 тис. буковинців скористалося послугами обласної служби зайнятості щодо пошуку роботи без надання статусу безробітних.«Станом на 1 липня 2017 року на обліку в службі зайнятості перебувало 7283 безробітних.З них – понад 63,6% складали жителі сільської місцевості, 45,1% - жінки, 31% - молодь у віці до 35 років, 44% - особи, які потребують додаткових гарантій у працевлаштуванні», - зазначила Любов Кожолянко.Вона відзначила, що в першому півріччі 2017 року продовжувалася позитивна тенденція щодо зростання кількості вакансій на підприємствах області. Впродовж звітного періоду підприємства, установи та організації краю подали інформацію до центру зайнятості про наявність 7666 вакантних посад (з них 7424 вакансії, що потребують укомплектування службою зайнятості), що на понад 17% (на 969 вакансій) більше в порівнянні із січнем-червнем минулого року.«Кількість роботодавців, які мали вакансії у звітному періоді, склала 1613 одиниць, що на 3% (на 47 роботодавців) більше, порівняно із аналогічним періодом 2016 року. Зростання кількості вакансій сприяло зниженню навантаження на одне вільне робоче місце на 3 особи (станом на 1 липня 2017 року – 7 осіб на одне вільне робоче місце, на 1 липня 2016 року – 10 осіб на одне вільне робоче місце), - зауважила в.о. директора обласного центру зайнятості. – Середній розмір оплати праці в розрахунку на одну вакансію склав 3501 грн., порівняно з 1933 грн. у січні-червні 2016 року».«Разом з тим, Любов Кожолянко висловила думку про те, що внаслідок великої конкуренції на ринку праці з боку іноземних роботодавців, нашим керівникам підприємств, установ та організацій необхідно підвищувати заробітну плату для працівників, аби запобігти виїзду буковинських фахівців за кордон.За сприяння обласної служби зайнятості у січні-червні 2017 року забезпечено роботою 5713осіб. Станом на 1 липня 2017 року кількість актуальних вакансій склала 1079 одиниць, що в 1,4 рази більше, ніж торік.Найбільш затребуваними на сьогодні в області є робітничі професії. Зокрема, для чоловіків – слюсарі-ремонтники, водії автотранспортних засобів, для жінок – швачки.