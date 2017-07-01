Лічильники обліку тепла за програмою співфінансування можна встановити лише до початку опалювального сезону

Мешканці багатоквартирних будинків міста, в яких ще немає приладів обліку теплової енергії, ще до початку опалювального сезону матимуть змогу на умовах співфінансування встановити загальнобудинкові лічильники обліку. Рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради затверджено дольову участь співвласників будинку при виконанні робіт по встановленню приладів обліку теплової енергії (20% від загальної кошторисної вартості робіт, а 80% – співфінансування на ці заходи з міського бюджету).У Чернівцях 596 багатоквартирних будинків з централізованим опаленням, на яких має бути встановлено 820 лічильників обліку теплової енергії. На сьогоднішній день обладнано лише 334 будинки 495 лічильниками обліку тепла, що складає 56% від загальної потреби.Ті будинки, де прилади обліку не будуть встановлені до початку опалювального сезону, будуть обладнані лічильниками за рахунок підприємства -надавача послуг, а вартість їх в повному обсязі буде включена у вартість оплати за послуги теплопостачання цього будинку. Тобто повна вартість вузла обліку тепла (а це біля 60 тисяч гривень) ляже на плечі власників квартир.Нарахування за спожите тепло в будинках з централізованим опаленням без лічильників обліку тепла буде здійснюватися, як у жовтні, листопаді та грудні минулого року, оскільки Постанова Кабінету Міністрів України №865 від 30.11.2016 року на опалювальний сезон 2017/18 року не розповсюджується.Для встановлення лічильника обліку тепла в багатоквартирному будинку за дольовою участю співвласників (20%) необхідно звернутися