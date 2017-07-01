Вогнеборці ліквідували 5 пожеж на Буковині

Минулої доби у Чернівецькій області виникло 5 пожеж, більшість з яких мали місце у житловому секторі. Так, вночі 14 липня у селі Снячів Сторожинецького району сталася пожежа у дачному будинку й прибудованих до нього господарській будівлі та літній кухні. Оскільки всі будівлі розміщені під спільним дахом, полум’я швидко поширилося по дерев’яному перекриттю та охопило всю його площу. У будинку на даний час ніхто не проживає, тому вогонь помітили сусіди та викликали рятувальників. На момент приїзду пожежно-рятувальних підрозділів площа пожежі скала 250 кв.м. Вогнеборці державної пожежно-рятувальної частини №12 міста Сторожинець та місцевих пожежних команд сіл Великий Кучурів і Кам’яна ліквідували пожежу в тих межах, в яких застали її на момент прибуття. Вогнем було знищено господарську будівлю, покрівлю та перекриття зблокованої будівлі, господарські речі та майно, пошкоджено покрівлю літньої кухні. Причина пожежі встановлюється.

Окрім цього, пожежно-рятувальні підрозділи області ліквідували пожежі у господарських будівлях у Новоселицькому та Вижницькому районах та загорання сміття у смт Кельменцях.



Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.