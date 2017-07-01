За добу на Буковині скоєно 1 грабіж, 16 крадіжок, 4 шахрайства та 7 злочинів з наркотиками

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 375 звернень, у тому числі 28 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 1 грабіж, 16 крадіжок, 4 шахрайства та 7 злочинів з наркотиками. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.



Крім цього, зареєстровано 2 повідомлення про безвісті відсутніх осіб. Зокрема, працівники поліції розшукують чернівчанку 1959 року народження, котра 12 липня цього року близько 17 години пішла з дому та не повернулася.



Співробітники Путильського відділення поліції встановлюють місцезнаходження жителя села Шепіт 1935 року народження. 5 липня поточного року чоловік пішов з дому та досі не повернувся.



13 липня поліцейськими складено 138 адміністративних протоколів, з яких 120 – за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 9 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (стаття 130 КУпАП).



Упродовж минулої доби на території Чернівецької області дорожньо-транспортних пригод з потерпілими та подій резонансного характеру не зареєстровано.