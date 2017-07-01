У Чернівцях відбудеться велоніч

22 липня о 21:00 пл. Філармонії радо зустріне всіх велолюбителів. Велоніч — це чудова можливість в легкому темпі та у гарній компанії проїхатись нашим містом, черговий раз спробувати і відчути, як можна безпечно пересуватись по нашому місті велосипедом. Маршрут велопрогулянки: пл. Філармонії — вул. М.Горького — вул. Б.Хмельницького — вул. Університетська — вул. Л.Українки — Соборна пл. —
вул. Героїв Майдану — просп. Незалежності — вул.. Небесної Сотні — вул. Комарова — парк «Жовтневий». Беріть з собою ліхтарики та не забувайте обладнати ними свої велосипеди.
Після велопрогулянки всі охочі запрошуються на перегляд фільму «Термінова доставка» ( «Premium Rush») у парк «Жовтневий» (біля озер).
Захід організовує ГО «Буковинська агенція регіонального розвитку».