У Чернівцях відбулися навчання з питань пожежної безпеки для медичних працівників області

13 липня у Чернівцях відбулися навчання з питань пожежної безпеки для посадових осіб лікувальних закладів області, до обов’язків яких належить виконання заходів пожежної безпеки у медичних установах. Ініціаторами та організаторами навчань стали працівники Навчально-методичного центру Управління ДСНС України у Чернівецькій області спільно із представниками Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації.
Участь у навчаннях взяли майже 100 медпрацівників краю. Рятувальники розповіли присутнім про стан пожежної безпеки у лікувальних закладах області, довели статистику виникнення пожеж, наголосили, яких правил слід дотримуватись, щоб запобігти загоранням у лікарнях, вказали, на що особливо треба звертати увагу у разі виникнення надзвичайних ситуацій у лікувальних закладах. Медичних працівників теоретично навчили, як проводити евакуацію з приміщення лікарні. Зокрема, фахівці Управління наголосили, що під час виходу слід не панікувати, діяти чітко і злагоджено, дотримуючись плану евакуації. Виходи при цьому варто тримати вільними, а в першу чергу евакуйовувати пацієнтів, допомагаючи їм вийти у безпечне місце.
Після цього здобуті знання учасники навчань закріплювали практично. Медичні працівники спробували ліквідувати умовну пожежу, користуючись вогнегасником, як їм пояснювали надзвичайники.
Після завершення навчань рятувальники провели для присутніх екскурсію до пожежно-рятувального підрозділу, під час якої показали працівникам лікувальних закладів техніку й спорядження рятувальників.