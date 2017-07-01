За одержання хабара засуджено інспектора архітектурно-будівельного контролю

Вижницьким районним судом визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди), головного інспектора Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернівецькій області та призначено міру покарання у виді штрафу в розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням правова обіймати посади, пов’язані із здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків строком на 1 рік 6 місяців.
Нагадаємо, у березні 2017 року працівники прокуратури спільно з працівниками Управління захисту економіки в Чернівецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України викрили та затримали обвинуваченого при отриманні 300 доларів США неправомірної вигоди.
Вказані кошти головний інспектор одержав від фізичної особи-підприємця за непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення, допущені у сфері містобудівної діяльності.Прес-служба прокуратури Чернівецької області