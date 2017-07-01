За одержання хабара засуджено інспектора архітектурно-будівельного контролю

Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
10:38
14 липня

Найбільш затребувані професії у Чернівецькій області - швачка та слюсар-ремонтник

09:55
14 липня

Вогнеборці ліквідували 5 пожеж на Буковині

09:31
14 липня

За добу на Буковині скоєно 1 грабіж, 16 крадіжок, 4 шахрайства та 7 злочинів з наркотиками

09:30
14 липня

У Чернівцях відбудеться велоніч

09:15
14 липня

Тема: «Торгівля людьми — соціальна проблема сучасності»

09:12
14 липня

У Чернівцях відбулися навчання з питань пожежної безпеки для медичних працівників області

14:50
13 липня

Губернатор Буковини зустрівся із Надзвичайним та Повноважним послом Норвегії в Україні

14:48
13 липня

Стан тваринництва в Чернівецькій області у січні–червні 2017 року

11:44
13 липня

Відділ охорони культурної спадщини переїжджає

11:38
13 липня

Рятувальники нагадують буковинцям про заборону спалювання сухої трави

11:06
13 липня

Піротехніки знищили артснаряд і дві ручні гранати у Боянах

11:02
13 липня

Єдиний податок: обираємо систему оподаткування

11:01
13 липня

Як отримати витяг з реєстру платників єдиного податку

11:00
13 липня

Чернівецьким бізнесменам відшкодували понад 70 мільйонів ПДВ

10:08
13 липня

ЗА І ПІВРІЧЧЯ СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ ЗАБЕЗПЕЧИЛА РОБОТОЮ 5700 БУКОВИНЦІВ

09:53
13 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 12 липня

09:49
13 липня

Прикордонники нагадують про правила перебування поблизу кордону

09:16
13 липня

У Чернівцях вулиця Руська частково без води

08:55
13 липня

У Чернівцях на дівчину наїхав «Volkswagen Passat»

08:51
13 липня

Виплата доходу лише за наявності реєстраційного номера, або відмітки в паспорті

08:50
13 липня

Строки реєстрації податкових накладних

08:49
13 липня

У бюджеті Чернівців – понад 288 мільйонів податку на доходи фізосіб

08:47
13 липня

СИГАРЕТИ У ПАЛИВНОМУ БАЦІ ЗАТРИМАЛИ НА БУКОВИНІ

15:52
12 липня

УЧАСНИКИ АТО МОЖУТЬ САМОСТІЙНО ОБРАТИ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ

11:25
12 липня

Обмеження руху транспорту у Чернівцях

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалок Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалокХто не пам‘ятає, нагадаємо, що у квітні 2011 року тодішній голова Заставнівської РДА Михайло Бойчук жорстоко катував чотирьох своїх земляків. Їх карали за те, що нібито хотіли рибку половити на ставках голови. Тоді кілька озброєних людей на чолі з головою РДА впіймали 4-х місцевих жителів, котрі нібито хотіли порибалити у ставку «Блакитна Нива». «Рибалок» впіймали, прикували кайданами до електричних стовпів і били битами до посиніння. Людям повибивали зуби, покалічили, поламали кості і черепи. А синців на тілі було видимо-невидимо. Насамкінець голова РДА запропонував саракам втікати. Але перед цим попередив, що буде у них стріляти і тіла їхні кине у воду. Аби все виглядало правдоподібно. Вистрілив з рушниці кілька разів у повітря.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова
Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України».
Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як реформуються чернівецькі комунальні газети
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали ...За зраду Майдану – ганьба! (відео)Скандал на «Дністер-фесті»: журналістка з Чернівців зая ...За вибори у Чернівцях!Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди ...Буковинка намагалась вивезти до Румунії понад три тисяч ...Якщо отримано квитанцію про відмову у реєстрації податк ...На Буковині прикордонник-кінолог зі службовим собакою д ...У Чернівцях найдорожче стати стоматологом. Ціни на навч ...Сімейна пара намагалася шахрайським способом перетнути ...За напад на поліцейську буковинцю загрожує 5 років позб ...Комунальне підприємство «Чернівціводоканал» отримало ві ...Ледве не щодня чернівецькі правоохоронці вилучають нарк ...Обмеження руху транспорту у ЧернівцяхУ Чернівцях орудують нео-опришки?
Що, Де, Коли
14 липня о 10.00
В приміщенні ОДАї (каб. 301) відбудеться круглий стіл на тему: «Формування ринку землі в Україні».

14 липня о 12:00
в Центрі сучасного мистецтва Bunker (м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 3) відбудеться прес-конференція з нагоди офіційного відкриття виставки, що стала результатом міжнародної мистецької резиденції «BUNKER 2017»
14 липня о 18.00
у Блакитній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбудеться виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, у рамках якого буде обговорено низку актуальних для області питань.
Засідання Комітету в Чернівецькій області відбудеться за ініціативи голови облдержадміністрації Олександра Фищука.
15 липня о 12.00
15 липня о 12.00


Календар
«    Липень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Партнери

За одержання хабара засуджено інспектора архітектурно-будівельного контролю

Сьогодні, 08:53 / Коментарів: 0
За одержання хабара засуджено інспектора архітектурно-будівельного контролюВижницьким районним судом визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди), головного інспектора Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернівецькій області та призначено міру покарання у виді штрафу в розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням правова обіймати посади, пов’язані із здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків строком на 1 рік 6 місяців.
Нагадаємо, у березні 2017 року працівники прокуратури спільно з працівниками Управління захисту економіки в Чернівецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України викрили та затримали обвинуваченого при отриманні 300 доларів США неправомірної вигоди.
Вказані кошти головний інспектор одержав від фізичної особи-підприємця за непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення, допущені у сфері містобудівної діяльності.


Прес-служба прокуратури Чернівецької області
СХОЖІ НОВИНИ:
Головного інспектора архітектурно-будівельної інспекції у Чернівецькій обла ...У Чернівецькій області під час одержання хабара затримано інспектора з доро ..."За що взяв, за те продав": за хабар у розмірі 900 доларів - штраф - 2550 ...17000 гривень штрафу за незаконну вибірку гравіюУ Чернівецькій області за одержання хабара судитимуть сільського голову
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"