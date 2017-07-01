Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалокХто не пам‘ятає, нагадаємо, що у квітні 2011 року тодішній голова Заставнівської РДА Михайло Бойчук жорстоко катував чотирьох своїх земляків. Їх карали за те, що нібито хотіли рибку половити на ставках голови. Тоді кілька озброєних людей на чолі з головою РДА впіймали 4-х місцевих жителів, котрі нібито хотіли порибалити у ставку «Блакитна Нива». «Рибалок» впіймали, прикували кайданами до електричних стовпів і били битами до посиніння. Людям повибивали зуби, покалічили, поламали кості і черепи. А синців на тілі було видимо-невидимо. Насамкінець голова РДА запропонував саракам втікати. Але перед цим попередив, що буде у них стріляти і тіла їхні кине у воду. Аби все виглядало правдоподібно. Вистрілив з рушниці кілька разів у повітря.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України». Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
в Центрі сучасного мистецтва Bunker (м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 3) відбудетьсяпрес-конференція з нагоди офіційного відкриття виставки, що стала результатом міжнародної мистецької резиденції «BUNKER 2017»
у Блакитній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбудеться виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, у рамках якого буде обговорено низку актуальних для області питань. Засідання Комітету в Чернівецькій області відбудеться за ініціативи голови облдержадміністрації Олександра Фищука.
Сьогодні - День взяття Бастилії — французьке національне свято
Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирний
За минулу добу внаслідок бойових дій на жаль 1 український військовослужбовець загинув, ще один воїн був поранений.
Під Верховною Радою України збиралися протестувальники - за різними даними від 300 до 1000 осіб. Вони вимагали скасування депутатської недоторканності та проведення дострокових парламентських виборів. Пізніше мітингувальники підпалили фаєри і димові шашки. Охорону будівлі парламенту посилили поліцейськими і нацгвардійцями.
У Києві пройшов 19-й саміт Україна-ЄС. Президент Петро Порошенко заявив, що задоволений його результатами, оскільки саміт чітко підтвердив готовність України рухатися до Європейського Союзу.
Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер під час пленарного засідання саміту відзначив значний прогрес України у проведенні реформ, однак висловив невдоволення швидкістю боротьби з корупцією.
Зазначимо, що підсумковий документ саміту Україна-ЄС не був підписаний. В Адміністрації президента пояснили, що декларацію не прийняли через відсутність консенсусу між сторонами.
Президент США Дональд Трамп з дружиною прибули до Франції на запрошення французького лідера Еммануеля Макрона. Під час зустрічі глави держав обговорили ситуацію в Україні, Сирії, КНДР, Лівії, а також низку інших питань.
На прес-конференції після зустрічі з Трампом Макрон заявив, що Париж більше не наполягає на відході президента Сирії Башара Асада, а ключовим завданням має стати викорінення тероризму в країні.
Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури на арешт народного депутата від фракції Опозиційний блок Михайла Добкіна. За відповідне рішення проголосували 242 депутати. Генеральний прокурор України Юрій Луценко з трибуни в Раді викликав Добкіна на допит в п'ятницю, 14 липня.
Сам нардеп дії правоохоронних та судових органів щодо нього назвав "спектаклем" і гарантував, що прийде в ГПУ.
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що особисто вручив підозри народним депутатам Бориславу Розенблату і Максиму Полякову, які фігурують у розслідуванні про незаконний обіг бурштину в Україні.
Депутати Верховної Рази підтримали проект постанови про початок засідання сьомої сесії з 5 вересня. Згідно з календарними планами вона триватиме до 2 лютого 2018 року. Відзначимо, що депутати не погодилися з пропозицією спікера Андрія Парубія продовжити роботу поточної шостої сесії парламенту.
Московський окружний військовий суд засудив Заура Дадаєва до 20 років колонії суворого режиму за вбивство російського опозиціонера Бориса Нємцова. Крім того, суд позбавив його звання лейтенанта й ордена та зобов'язав виплатити штраф у 100 тисяч рублів. Співучасники злочину отримали від 11 до 19 років колонії.
Вранці та вдень у Чернівцях буде триматися ясна погода, а ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів. До 21 градуса тепла за останні 130 років 14 липня: МАКС: 32.1° (1959) МІН: 10.0° (1948) Народний прогноз погоди: 14 липня відзначається день пам'яті святих чудотворців безсерібреників Косми і Даміана. У селян у цей час починалась косовиця: "Кузьма і Дем'ян прийшли - на косовицю пішли". До цього часу поспіває малина, перші овочі. Наші пращури на Кузьму і Дем'яна варили варення з аґрусу. У минулі часи помітили, хороша погода 14 липня обіцяє хорошу погоду 14 листопада, а якщо буде погана погоду у цей день, то й 14 листопада нічого хорошого не чекай.
Вчора наш сайт відвідали і читали 3728 людей зі всього світу. Найбільше - в Україні. У США -127, у Канаді -43, в Еспанії -37, в Італії - 29, у Нідерландах -50, у Польщі -25, в Росії -48, в Чехії -7, Австрії -14, Румунії - 26, Франції -15, Німеччині -17, в Угорщині - 9, у Криму -23, Ірландії -7, Португалії - 8,, Бразилії -10, Ізраїлю -15 , Норвегії -21, Швеції - 9, Великобританії - 23, Китаю -7, Єгипті - 12, Туреччині - 15, Австралії - 11, Індії - 1, ОАЕ -7, Молдова - 5, Мексика - 2, Болгарія - 17, Естонія - 3,Швейцарії - 5, Греції - 11
Активно читають статті ""Пора ділитися скарбами!" У Чернівцях бандити напали на голову суду і його дружину ". "Хто ви, Лієв і Дорош? Кому служите?", "У Чернівцях орудують нео-опришки?", "Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалок", "Як чернівецькі депутати голосували за зняття недоторканості зі своїх колег"