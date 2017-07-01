Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирнийПід Верховною Радою України збиралися протестувальники - за різними даними від 300 до 1000 осіб. Вони вимагали скасування депутатської недоторканності та проведення дострокових парламентських виборів. Пізніше мітингувальники підпалили фаєри і димові шашки. Охорону будівлі парламенту посилили поліцейськими і нацгвардійцями.Президент США Дональд Трамп з дружиною прибули до Франції на запрошення французького лідера Еммануеля Макрона. Під час зустрічі глави держав обговорили ситуацію в Україні, Сирії, КНДР, Лівії, а також низку інших питань.На прес-конференції після зустрічі з Трампом Макрон заявив, що Париж більше не наполягає на відході президента Сирії Башара Асада, а ключовим завданням має стати викорінення тероризму в країні.Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що особисто вручив підозри народним депутатам Бориславу Розенблату і Максиму Полякову, які фігурують у розслідуванні про незаконний обіг бурштину в Україні.Московський окружний військовий суд засудив Заура Дадаєва до 20 років колонії суворого режиму за вбивство російського опозиціонера Бориса Нємцова. Крім того, суд позбавив його звання лейтенанта й ордена та зобов'язав виплатити штраф у 100 тисяч рублів. Співучасники злочину отримали від 11 до 19 років колонії.Вчора наш сайт відвідали і читали 3728 людей зі всього світу. Найбільше - в Україні. У США -127, у Канаді -43, в Еспанії -37, в Італії - 29, у Нідерландах -50, у Польщі -25, в Росії -48, в Чехії -7, Австрії -14, Румунії - 26, Франції -15, Німеччині -17, в Угорщині - 9, у Криму -23, Ірландії -7, Португалії - 8,, Бразилії -10, Ізраїлю -15 , Норвегії -21, Швеції - 9, Великобританії - 23, Китаю -7, Єгипті - 12, Туреччині - 15, Австралії - 11, Індії - 1, ОАЕ -7, Молдова - 5, Мексика - 2, Болгарія - 17, Естонія - 3,Швейцарії - 5, Греції - 11Активно читають статті ""Пора ділитися скарбами!" У Чернівцях бандити напали на голову суду і його дружину ". "Хто ви, Лієв і Дорош? Кому служите?", "У Чернівцях орудують нео-опришки?", "Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалок", "Як чернівецькі депутати голосували за зняття недоторканості зі своїх колег"