Президент Ради ЄС Дональд Туск знову втер носа багатьом представникам української влади та чиновникам України

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає:-За моїми підрахунками - це вже четвертий офіційний виступ Дональда Туска українською мовою. Аплодую йому стоячи і здіймаю капелюха.Ба більше! Пан Туск не просто "катав понти", виступаючи українською, але говорив про надто важливі речі, до яких українці повинні прислухатись."Сьогодні ми бачимо, що зовнішньому ворогу вас не здолати. Ви сильні. Але ви можете зазнати поразки від самих себе", - заявив президент Ради ЄС.Він підкреслив, що головне завдання для України - побудова "сучасної країни, яка піклується про своїх громадян, бореться з корупцією і поважає сучасні стандарти суспільного життя". Туск окремо торкнувся питання принципів демократії, і верховенства права, зазначивши, що демократія - це не лише право на свою позицію і погляди, але і пошук консенсусу."Якщо ви зможете скласти цей іспит, то ніхто і ніщо вас не переможе", - резюмував Туск.Не знаю, як саме зрозуміли виступ Дональда Туска президент України Петро Порошенко та уся провладна верхівка? Для мене ж месидж пана Туска абсолютно зрозумілий. У словах Туска майже не криється також і відповідь на запитання: чому сьогоднішній саміт Україна - ЄС зазнав невдачі?