Губернатор Буковини зустрівся із Надзвичайним та Повноважним послом Норвегії в Україні

Сьогодні, 13 липня, голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук провів протокольну зустріч з Надзвичайним та Повноважним послом Норвегії в Україні Уле Тер'є Хорпестадом.



Перш за все, голова обласної державної адміністрації подякував керівництву Королівства Норвегія та його народу за підтримку, яка була висловлена Україні у складний для неї час.



«Три роки тому наша країна вибрала європейський вектор розвитку, цінності, які сповідує європейська спільнота, але вирватися з лещат підступного ворога, який століттями пригноблював Україну та її народ – дуже непросто. Саме тому для українців є важливою ваша підтримка, - зазначив Олександр Фищук. - Пріоритетним для нас є пришвидшення соціально-економічного розвитку країни, адже без стабільної економіки та розвинутої соціальної сфери покращити умови життя пересічних українців буде вкрай важко. Ми відчуваємо підтримку Європейського Союзу, але розуміємо, що від нашої щоденної праці залежить чи буде Україна сильною та заможною. Наразі маємо багато проблемних питань – це і зовнішній агресор, і боротьба з корупцією, і ефективне впровадження реформ, які принесуть реальну користь громадянам».



Надзвичайний та Повноважний посол Норвегії зазначив, що кожна країна сама обирає свій шлях, і приємно, що Україна, незважаючи на всі труднощі, показує позитивну тенденцію розвитку у різних галузях. Уле Тер'є Хорпестад відзначив, що в рамках реалізації норвезько-українського проекту «Перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців, звільнених у запас та членів їх сімей в Україні» за підтримки Міжнародного фонду соціальної адаптації та Міністерства закордонних справ Королівства Норвегії вже 174 буковинці отримали можливість пройти навчання та отримати необхідні знання для реалізації своїх можливостей у мирному житті.



В рамках зустрічі посадовці обговорили екологічну ситуацію у регіоні. Олександр Фищук наголосив, що в цьому напрямку Буковина є одним з найбезпечніших регіонів України та акцентував, що приклад Норвегії у сфері використання природних ресурсів для Чернівецької області та для України загалом є знаковим та повчальним.



Порушено також питання проживання етнічних громад, зокрема, румуномовного населення, на теренах Чернівецької області. Олександр Фищук запевнив Надзвичайного та Повноважного посла Норвегії в Україні, що Буковина здавна славиться своєю толерантністю, і всі права національних меншин, зокрема, щодо освіти дітей рідною для них мовою, в області забезпечуються. «Якщо і є певні локальні сили, які прагнуть дестабілізувати ситуацію в краї, розхитуючи питання національних меншин, то завдяки конструктивним перемовинам та співпраці досягаємо консенсусу», - зазначив голова обласної державної адміністрації.



Представляючи економіку Чернівецької області, Олександр Фищук наголосив, що агропромисловий комплекс - найбільший соціально значимий сектор економіки краю. Окрім того, в області функціонують підприємства, які спеціалізуються на виготовленні приладів та приборів, а також продукції легкої промисловості. Окрім того, велика увага приділяється розвитку наукової сфери. Так, на теренах області функціонує Інститут термоелектрики Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України. Колектив наукової установи займається технологічними розробками в космічній, медичній галузях та має напрацювання, які можна застосовувати в народному господарстві», - зазначив очільник виконавчої влади краю.



Насамкінець посадовці висловили сподівання на поглиблення економічних, культурних та соціальних стосунків, які сприятимуть розвитку України та Королівства Норвегія.