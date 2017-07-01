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Новини
14:50
13 липня

Губернатор Буковини зустрівся із Надзвичайним та Повноважним послом Норвегії в Україні

14:48
13 липня

Стан тваринництва в Чернівецькій області у січні–червні 2017 року

11:44
13 липня

Відділ охорони культурної спадщини переїжджає

11:38
13 липня

Рятувальники нагадують буковинцям про заборону спалювання сухої трави

11:06
13 липня

Піротехніки знищили артснаряд і дві ручні гранати у Боянах

11:02
13 липня

Єдиний податок: обираємо систему оподаткування

11:01
13 липня

Як отримати витяг з реєстру платників єдиного податку

11:00
13 липня

Чернівецьким бізнесменам відшкодували понад 70 мільйонів ПДВ

10:08
13 липня

ЗА І ПІВРІЧЧЯ СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ ЗАБЕЗПЕЧИЛА РОБОТОЮ 5700 БУКОВИНЦІВ

09:53
13 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 12 липня

09:49
13 липня

Прикордонники нагадують про правила перебування поблизу кордону

09:16
13 липня

У Чернівцях вулиця Руська частково без води

08:55
13 липня

У Чернівцях на дівчину наїхав «Volkswagen Passat»

08:51
13 липня

Виплата доходу лише за наявності реєстраційного номера, або відмітки в паспорті

08:50
13 липня

Строки реєстрації податкових накладних

08:49
13 липня

У бюджеті Чернівців – понад 288 мільйонів податку на доходи фізосіб

08:47
13 липня

СИГАРЕТИ У ПАЛИВНОМУ БАЦІ ЗАТРИМАЛИ НА БУКОВИНІ

15:52
12 липня

УЧАСНИКИ АТО МОЖУТЬ САМОСТІЙНО ОБРАТИ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ

11:25
12 липня

Обмеження руху транспорту у Чернівцях

10:53
12 липня

Наближається термін сплати податкових зобов’язань декларантами - громадянами

10:52
12 липня

Якщо отримано квитанцію про відмову у реєстрації податкової накладної

10:50
12 липня

Частина Чернівців буде без води через ремонтні роботи

09:20
12 липня

Які послуги можна отримати у ЦОП міської податкової

09:18
12 липня

До 29 серпня чернівчанам необхідно сплатити за землю та нерухомість

09:15
12 липня

Відпустка та лікарняні для спрощенців

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалок Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалокХто не пам‘ятає, нагадаємо, що у квітні 2011 року тодішній голова Заставнівської РДА Михайло Бойчук жорстоко катував чотирьох своїх земляків. Їх карали за те, що нібито хотіли рибку половити на ставках голови. Тоді кілька озброєних людей на чолі з головою РДА впіймали 4-х місцевих жителів, котрі нібито хотіли порибалити у ставку «Блакитна Нива». «Рибалок» впіймали, прикували кайданами до електричних стовпів і били битами до посиніння. Людям повибивали зуби, покалічили, поламали кості і черепи. А синців на тілі було видимо-невидимо. Насамкінець голова РДА запропонував саракам втікати. Але перед цим попередив, що буде у них стріляти і тіла їхні кине у воду. Аби все виглядало правдоподібно. Вистрілив з рушниці кілька разів у повітря.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова
Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України».
Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

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Що, Де, Коли
14 липня о 10.00
В приміщенні ОДАї (каб. 301) відбудеться круглий стіл на тему: «Формування ринку землі в Україні».

14 липня о 12:00
в Центрі сучасного мистецтва Bunker (м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 3) відбудеться прес-конференція з нагоди офіційного відкриття виставки, що стала результатом міжнародної мистецької резиденції «BUNKER 2017»
14 липня о 18.00
у Блакитній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбудеться виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, у рамках якого буде обговорено низку актуальних для області питань.
Засідання Комітету в Чернівецькій області відбудеться за ініціативи голови облдержадміністрації Олександра Фищука.
15 липня о 12.00
15 липня о 12.00


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Губернатор Буковини зустрівся із Надзвичайним та Повноважним послом Норвегії в Україні

Сьогодні, 14:50 / Коментарів: 0
Сьогодні, 13 липня, голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук провів протокольну зустріч з Надзвичайним та Повноважним послом Норвегії в Україні Уле Тер'є Хорпестадом.

Перш за все, голова обласної державної адміністрації подякував керівництву Королівства Норвегія та його народу за підтримку, яка була висловлена Україні у складний для неї час.

«Три роки тому наша країна вибрала європейський вектор розвитку, цінності, які сповідує європейська спільнота, але вирватися з лещат підступного ворога, який століттями пригноблював Україну та її народ – дуже непросто. Саме тому для українців є важливою ваша підтримка, - зазначив Олександр Фищук. - Пріоритетним для нас є пришвидшення соціально-економічного розвитку країни, адже без стабільної економіки та розвинутої соціальної сфери покращити умови життя пересічних українців буде вкрай важко. Ми відчуваємо підтримку Європейського Союзу, але розуміємо, що від нашої щоденної праці залежить чи буде Україна сильною та заможною. Наразі маємо багато проблемних питань – це і зовнішній агресор, і боротьба з корупцією, і ефективне впровадження реформ, які принесуть реальну користь громадянам».

Надзвичайний та Повноважний посол Норвегії зазначив, що кожна країна сама обирає свій шлях, і приємно, що Україна, незважаючи на всі труднощі, показує позитивну тенденцію розвитку у різних галузях. Уле Тер'є Хорпестад відзначив, що в рамках реалізації норвезько-українського проекту «Перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців, звільнених у запас та членів їх сімей в Україні» за підтримки Міжнародного фонду соціальної адаптації та Міністерства закордонних справ Королівства Норвегії вже 174 буковинці отримали можливість пройти навчання та отримати необхідні знання для реалізації своїх можливостей у мирному житті.

В рамках зустрічі посадовці обговорили екологічну ситуацію у регіоні. Олександр Фищук наголосив, що в цьому напрямку Буковина є одним з найбезпечніших регіонів України та акцентував, що приклад Норвегії у сфері використання природних ресурсів для Чернівецької області та для України загалом є знаковим та повчальним.

Порушено також питання проживання етнічних громад, зокрема, румуномовного населення, на теренах Чернівецької області. Олександр Фищук запевнив Надзвичайного та Повноважного посла Норвегії в Україні, що Буковина здавна славиться своєю толерантністю, і всі права національних меншин, зокрема, щодо освіти дітей рідною для них мовою, в області забезпечуються. «Якщо і є певні локальні сили, які прагнуть дестабілізувати ситуацію в краї, розхитуючи питання національних меншин, то завдяки конструктивним перемовинам та співпраці досягаємо консенсусу», - зазначив голова обласної державної адміністрації.

Представляючи економіку Чернівецької області, Олександр Фищук наголосив, що агропромисловий комплекс - найбільший соціально значимий сектор економіки краю. Окрім того, в області функціонують підприємства, які спеціалізуються на виготовленні приладів та приборів, а також продукції легкої промисловості. Окрім того, велика увага приділяється розвитку наукової сфери. Так, на теренах області функціонує Інститут термоелектрики Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України. Колектив наукової установи займається технологічними розробками в космічній, медичній галузях та має напрацювання, які можна застосовувати в народному господарстві», - зазначив очільник виконавчої влади краю.

Насамкінець посадовці висловили сподівання на поглиблення економічних, культурних та соціальних стосунків, які сприятимуть розвитку України та Королівства Норвегія.
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