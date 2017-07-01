Стан тваринництва в Чернівецькій області у січні–червні 2017 року

У січні–червні п.р. в Чернівецькій області усіма категоріями господарств вироблено 24,2 тис.т м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій вазі), 125,4 тис.т молока, 163,4 млн.шт. яєць. У порівнянні з січнем–червнем 2016р. обсяги виробництва м’яса зменшилися на 3,9%, молока – на 2,0%, яєць – на 10,8%. Про це повідомляє Головне управління статистики Чернівецької області.



На 1 липня п.р. в господарствах усіх категорій утримувалось 107,7 тис. голів великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 57,1 тис., 168,7 тис. – свиней,

61,0 тис. – овець і кіз та 4,0 млн. – птиці. Порівняно з 1 липня 2016р. зафіксовано збільшення поголів’я птиці на 6,2% й овець та кіз – на 1,6%. Разом з тим, стало менше свиней на 5,0% та великої рогатої худоби – на 0,7%, у т.ч. корів – на 3,5%.