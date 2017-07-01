Медичний "Оскар" для буковинських лікарів

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13 липня

Губернатор Буковини зустрівся із Надзвичайним та Повноважним послом Норвегії в Україні

14:48
13 липня

Стан тваринництва в Чернівецькій області у січні–червні 2017 року

11:44
13 липня

Відділ охорони культурної спадщини переїжджає

11:38
13 липня

Рятувальники нагадують буковинцям про заборону спалювання сухої трави

11:06
13 липня

Піротехніки знищили артснаряд і дві ручні гранати у Боянах

11:02
13 липня

Єдиний податок: обираємо систему оподаткування

11:01
13 липня

Як отримати витяг з реєстру платників єдиного податку

11:00
13 липня

Чернівецьким бізнесменам відшкодували понад 70 мільйонів ПДВ

10:08
13 липня

ЗА І ПІВРІЧЧЯ СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ ЗАБЕЗПЕЧИЛА РОБОТОЮ 5700 БУКОВИНЦІВ

09:53
13 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 12 липня

09:49
13 липня

Прикордонники нагадують про правила перебування поблизу кордону

09:16
13 липня

У Чернівцях вулиця Руська частково без води

08:55
13 липня

У Чернівцях на дівчину наїхав «Volkswagen Passat»

08:51
13 липня

Виплата доходу лише за наявності реєстраційного номера, або відмітки в паспорті

08:50
13 липня

Строки реєстрації податкових накладних

08:49
13 липня

У бюджеті Чернівців – понад 288 мільйонів податку на доходи фізосіб

08:47
13 липня

СИГАРЕТИ У ПАЛИВНОМУ БАЦІ ЗАТРИМАЛИ НА БУКОВИНІ

15:52
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УЧАСНИКИ АТО МОЖУТЬ САМОСТІЙНО ОБРАТИ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ

11:25
12 липня

Обмеження руху транспорту у Чернівцях

10:53
12 липня

Наближається термін сплати податкових зобов’язань декларантами - громадянами

10:52
12 липня

Якщо отримано квитанцію про відмову у реєстрації податкової накладної

10:50
12 липня

Частина Чернівців буде без води через ремонтні роботи

09:20
12 липня

Які послуги можна отримати у ЦОП міської податкової

09:18
12 липня

До 29 серпня чернівчанам необхідно сплатити за землю та нерухомість

09:15
12 липня

Відпустка та лікарняні для спрощенців

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалок Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалокХто не пам‘ятає, нагадаємо, що у квітні 2011 року тодішній голова Заставнівської РДА Михайло Бойчук жорстоко катував чотирьох своїх земляків. Їх карали за те, що нібито хотіли рибку половити на ставках голови. Тоді кілька озброєних людей на чолі з головою РДА впіймали 4-х місцевих жителів, котрі нібито хотіли порибалити у ставку «Блакитна Нива». «Рибалок» впіймали, прикували кайданами до електричних стовпів і били битами до посиніння. Людям повибивали зуби, покалічили, поламали кості і черепи. А синців на тілі було видимо-невидимо. Насамкінець голова РДА запропонував саракам втікати. Але перед цим попередив, що буде у них стріляти і тіла їхні кине у воду. Аби все виглядало правдоподібно. Вистрілив з рушниці кілька разів у повітря.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова
Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України».
Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

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Що, Де, Коли
14 липня о 10.00
В приміщенні ОДАї (каб. 301) відбудеться круглий стіл на тему: «Формування ринку землі в Україні».

14 липня о 12:00
в Центрі сучасного мистецтва Bunker (м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 3) відбудеться прес-конференція з нагоди офіційного відкриття виставки, що стала результатом міжнародної мистецької резиденції «BUNKER 2017»
14 липня о 18.00
у Блакитній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбудеться виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, у рамках якого буде обговорено низку актуальних для області питань.
Засідання Комітету в Чернівецькій області відбудеться за ініціативи голови облдержадміністрації Олександра Фищука.
15 липня о 12.00
15 липня о 12.00


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Медичний "Оскар" для буковинських лікарів

Сьогодні, 14:34 / Коментарів: 0
Відкрита шоста номінація для нагородження медиків Орденом Святого Пантелеймона

Медичний "Оскар" для буковинських лікарів


Поважна рада Відзнаки «Орден Святого Пантелеймона» - всеукраїнської нагороди для медиків за професіоналізм і милосердя - прийняла рішення створити ще одну номінацію: «Вибір Поважної ради».

«Мало хто розуміє ціну служіння. Тому ми допомагаємо українському суспільству побачити лікарів, які служать потребуючому хворому», - сказав про нагороду Блаженнійший Святослав (Шевчук), який є членом Поважної ради Відзнаки.

Рішення запровадити ще одну номінацію продиктовано тим, що не всі медичні заклади та громади отримали достатньо інформації, аби запропонувати свої кандидатури на нагородження орденом у встановлений раніше термін.

Правила подачі на номінацію «Вибір Поважної ради» наступні. Кандидатуру може подати будь -хто з громадян України, громадська організація чи медичний колектив. Основний критерій – яскраві фахові та гуманні вчинки, які свідчать про високий професійний рівень кандидата та його моральні якості і беззаперечне служіння людям.

«Ми даємо ще один шанс розказати про лікарів, які жертвують власним життям і рятують інших там, де йде війна, про сільських фельдшерів, які поруч зі своїми пацієнтами 24 години на добу, про медичних сестер, які мають невичерпний запас співчуття, - поінформував голова Оргкомітету Василь Князевич.- Ми чекаємо на імена тих, хто здатен у своїй професії на неординарні вчинки, продиктовані милосердям, високою гуманністю і, звичайно ж , професіоналізмом.» Лист- подання на номінацію «Вибір Поважної ради» слід надіслати на адресу Оргкомітету: orden.panteleimon@gmail.com до 21 липня 2017 року включно ( до 17.00).

Голова профільного Комітету Верховної Ради Ольга Богомолець назвала цю нагороду вчасною і сказала, що така Відзнака створюватиме позитивне почуття вдячності лікарям в Україні, якого сьогодні, насправді, бракує.

Всеукраїнська Відзнака «Орден Святого Пантелеймона» ініційована ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги» та підтримана чотирьома українськими християнськими церквами, Міністерством охорони здоров’я, Академією медичних наук та профільним комітетом Верховної Ради.

До Поважної ради входять Святіший Патріарх Філарет, Блаженніший Святослав (Шевчук), Леонід Кравчук, Уляна Супрун, Ольга Богомолець, Віталій Цимбалюк та інші відомі українці. Національна комісія уже визначила 20 кандидатів з тих, які подали регіональні експертні ради.

Невдовзі Поважна рада обере переможну п»ятірку, яку доповнить шостий номінант – «Вибір Поважної ради».

Нагородження переможців відбудеться 9 серпня у день Святого Пантелеймона. Цього дня відбудеться Богослужіння у Софії Київській з участю номінантів, а також - світська церемонія вручення нагород у Національній філармонії.

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