Як чернівецькі депутати голосували за зняття недоторканості зі своїх колег

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Відпустка та лікарняні для спрощенців

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалок Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалокХто не пам‘ятає, нагадаємо, що у квітні 2011 року тодішній голова Заставнівської РДА Михайло Бойчук жорстоко катував чотирьох своїх земляків. Їх карали за те, що нібито хотіли рибку половити на ставках голови. Тоді кілька озброєних людей на чолі з головою РДА впіймали 4-х місцевих жителів, котрі нібито хотіли порибалити у ставку «Блакитна Нива». «Рибалок» впіймали, прикували кайданами до електричних стовпів і били битами до посиніння. Людям повибивали зуби, покалічили, поламали кості і черепи. А синців на тілі було видимо-невидимо. Насамкінець голова РДА запропонував саракам втікати. Але перед цим попередив, що буде у них стріляти і тіла їхні кине у воду. Аби все виглядало правдоподібно. Вистрілив з рушниці кілька разів у повітря.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова
Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України».
Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

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14 липня о 12:00
в Центрі сучасного мистецтва Bunker (м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 3) відбудеться прес-конференція з нагоди офіційного відкриття виставки, що стала результатом міжнародної мистецької резиденції «BUNKER 2017»
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у Блакитній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбудеться виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, у рамках якого буде обговорено низку актуальних для області питань.
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15 липня о 12.00
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Як чернівецькі депутати голосували за зняття недоторканості зі своїх колег

Сьогодні, 14:32 / Коментарів: 0
Як чернівецькі депутати голосували за зняття недоторканості зі своїх колег
Вчора в стінах Верховної Ради вирували недитячі пристрасті навколо питання зняття депутатської недоторканості з шести депутатів, яких підозрюють у корупційних злочинах – Борислава Розенблата, Максима Полякова, Андрія Лозового, Олеся Довгого та Євгена Дейдея. Під стінами парламенту зняття недоторканості вимагало ще й чимало протестуючих, проте недоторканість зняли лише з трьох депутатів – Довгого, Розенблата та Полякова. Ми вирішили з’ясувати як голосували чернівецькі депутати за ці питання.

Найбільше зняття недоторканості підтримали чернівецькі депутати з фракції «Народний Фронт», значною мірою підтримали це питання депутати від БПП «Солідарність», взагалі не підтримали ідею зняття недоторканості депутати-чернівчани від «Опозиційного блоку». А тепер детальніше.
Мажоритарник від БПП «Солідарність» - Іван Рибак проголосував тільки за надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності його екс-колеги по фракції Борислава Розенблата, проте він не голосував за його арешт, а також не проголосував за зняття недоторканості з інших п’яти депутатів. Його колега - Григорій Тіміш, все ж таки підтримав зняття недоторканості з майже всіх пропонованих депутатів, утримався він тільки при голосуванні за зняття недоторканості з депутата Дейдея та не проголосував за арешт Розенблата. На своїй сторінці в Facebook, депутат пояснив чому не голосував за зняття недоторканості з Дейдея (орфографія збережена):
« Насправді хлопець позичив кошти, так поступали і поступають багато з нас, мене дивує вибірковість питання , бо в залі сидять таки гіганти "воровства і беспредела", що інколи волосся дибом встають. Взяти тільки порахувати скільки нахапались регіонали з 2010 по 2013, Папієв винен бюджетам тільки Новоселицького і Глибоцького районів в десятки разів більше за позику молодого депутата!»
Переважно голосувала за зняття недоторканості депутати-чернівчани від фракції БПП - Оксана Продан та Віктор Король. Проте під час голосування з приводу депутатів Дейдея та Лозового, вони були відсутні в залі, а також вони обоє не голосувала за затримання депутата Полякова. Оксана Продан також не проголосувала за арешт Розенблата. Інші депутати-чернівчани від БПП «Солідарність» значною мірою підтримали зняття недоторканості: Марія Матіос не проголосувала лише за зняття недоторканості з Довгого, Богдан Онуфрик не підтримав арешт Розенблата та Полякова, а Владислав Севрюков утримався під час голосування за затримання Полякова.
Послідовно голосували за зняття недоторканості з депутатів представники «Народного фронту» Микола Федорук, Максим Бурбак та Михайло Гаврилюк. Утрималися вони тільки під час голосування за надання згоди на затримання та арешт їхнього колеги по фракції Полякова. Не підтримав ідею ні зняття недоторканості, ні арешту депутатів – Олександр Дроздик, який пітримав тільки зняття недоторканості з Розенблата.
Взагалі не підтримали притягнення до відповідальності депутатів, представники «Опозиційного блоку» Михайло Папієв та Іван Мирний. Папієв не голосував по жодному питанню, а Іван Мирний взагалі був відсутній у залі.
Цікаво, що більшість чернівецьких депутатів не підтримали затримання Максима Полякова. Детальніше з результатами голосування можна ознайомитись в таблиці:
Моніторинг здійснюється Громадянською мережею ОПОРА в рамках Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа та партнерами.
За коментарями звертайтеся :
Тарас Прокоп , громадський консультант ОПОРИ в Чернівецькій області
тел.: +380954900504
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