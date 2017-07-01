Як чернівецькі депутати голосували за зняття недоторканості зі своїх колег

Вчора в стінах Верховної Ради вирували недитячі пристрасті навколо питання зняття депутатської недоторканості з шести депутатів, яких підозрюють у корупційних злочинах – Борислава Розенблата, Максима Полякова, Андрія Лозового, Олеся Довгого та Євгена Дейдея. Під стінами парламенту зняття недоторканості вимагало ще й чимало протестуючих, проте недоторканість зняли лише з трьох депутатів – Довгого, Розенблата та Полякова. Ми вирішили з’ясувати як голосували чернівецькі депутати за ці питання.Найбільше зняття недоторканості підтримали чернівецькі депутати з фракції «Народний Фронт», значною мірою підтримали це питання депутати від БПП «Солідарність», взагалі не підтримали ідею зняття недоторканості депутати-чернівчани від «Опозиційного блоку». А тепер детальніше.Мажоритарник від БПП «Солідарність» - Іван Рибак проголосував тільки за надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності його екс-колеги по фракції Борислава Розенблата, проте він не голосував за його арешт, а також не проголосував за зняття недоторканості з інших п’яти депутатів. Його колега - Григорій Тіміш, все ж таки підтримав зняття недоторканості з майже всіх пропонованих депутатів, утримався він тільки при голосуванні за зняття недоторканості з депутата Дейдея та не проголосував за арешт Розенблата. На своїй сторінці в Facebook, депутат пояснив чому не голосував за зняття недоторканості з Дейдея (орфографія збережена):« Насправді хлопець позичив кошти, так поступали і поступають багато з нас, мене дивує вибірковість питання , бо в залі сидять таки гіганти "воровства і беспредела", що інколи волосся дибом встають. Взяти тільки порахувати скільки нахапались регіонали з 2010 по 2013, Папієв винен бюджетам тільки Новоселицького і Глибоцького районів в десятки разів більше за позику молодого депутата!»Переважно голосувала за зняття недоторканості депутати-чернівчани від фракції БПП - Оксана Продан та Віктор Король. Проте під час голосування з приводу депутатів Дейдея та Лозового, вони були відсутні в залі, а також вони обоє не голосувала за затримання депутата Полякова. Оксана Продан також не проголосувала за арешт Розенблата. Інші депутати-чернівчани від БПП «Солідарність» значною мірою підтримали зняття недоторканості: Марія Матіос не проголосувала лише за зняття недоторканості з Довгого, Богдан Онуфрик не підтримав арешт Розенблата та Полякова, а Владислав Севрюков утримався під час голосування за затримання Полякова.Послідовно голосували за зняття недоторканості з депутатів представники «Народного фронту» Микола Федорук, Максим Бурбак та Михайло Гаврилюк. Утрималися вони тільки під час голосування за надання згоди на затримання та арешт їхнього колеги по фракції Полякова. Не підтримав ідею ні зняття недоторканості, ні арешту депутатів – Олександр Дроздик, який пітримав тільки зняття недоторканості з Розенблата.Взагалі не підтримали притягнення до відповідальності депутатів, представники «Опозиційного блоку» Михайло Папієв та Іван Мирний. Папієв не голосував по жодному питанню, а Іван Мирний взагалі був відсутній у залі.Цікаво, що більшість чернівецьких депутатів не підтримали затримання Максима Полякова. Детальніше з результатами голосування можна ознайомитись в таблиці:Моніторинг здійснюється Громадянською мережею ОПОРА в рамках Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа та партнерами.За коментарями звертайтеся :