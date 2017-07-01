У Чернівцях орудують нео-опришки?

Четверо невідомих у балаклавах напали на будинок голови Господарського суду Чернівецької області Бориса Желіка.Це сталося о 6-й годині ранку, у понеділок, 10 липня.Жінка судді, нічого не підозрюючи, відчинила вхідні двері і хотіла вийти у двір. На порозі стояли 4 людей у камуфляжах і масках. Вони вдарили жінку електрошокером і затягнули у приміщення біля будинку. Там приставили до горла ножа з вимогою розповісти, де чоловік ховає гроші.Потім двоє нападників увійшли у будинок. Схопили сплячого суддю. Заліпили йому скотчем рот. І погрожуючи автоматом вимагали показати де сейф. Забрали більше 10000 євро. Саме таку суму Желік вказав готівкою у декларації (дивно: чому вони не взяли ще 25000 доларів США, які також фігурують у декларації судді).Тому не декларація тут винувата. А суддя… Бо все, що він нажив непосильною працею, взяли нападники. А це золото і срібло, прикраси і каміння, дорога зброя і т.д.Суддя Желік має недобудований будинок майже на 1000 кв. м. Ця площа до футбольного поля подібна. І навіщо це добро одній людині? Навіть, якщо вона важка, велика і широка. А землі у судді до 15000 кв. м. А ставків і озер у родини – десятки гектарів. І на Дністрі ще також є…Бідного не грабують. Та й хто тепер бідних грабує?!Питання в іншому: хто вони, ці грабіжники – благородні розбійники, сучасні українські Робін Гуди? Чи може нео-опришки, які взяли гроші та добро у багатого судді, аби віддати бідним?Чи, може, месники, що таким чином помстилися за незаконно засуджених людей?А, може, це хтось із колишніх, хто знав про багатства судді і тепер вирішив, що той мусить цим багатством поділитися?Чи, може, це вже виросли «внуки Святослава», котрі таким чином поки що карають за незаконно нажиті капітали і статки?!Одне тут зрозуміло: декларація не винна. А винні люди і судді, прокурори і депутати.