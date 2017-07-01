Відділ охорони культурної спадщини переїжджає

Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалокХто не пам‘ятає, нагадаємо, що у квітні 2011 року тодішній голова Заставнівської РДА Михайло Бойчук жорстоко катував чотирьох своїх земляків. Їх карали за те, що нібито хотіли рибку половити на ставках голови. Тоді кілька озброєних людей на чолі з головою РДА впіймали 4-х місцевих жителів, котрі нібито хотіли порибалити у ставку «Блакитна Нива». «Рибалок» впіймали, прикували кайданами до електричних стовпів і били битами до посиніння. Людям повибивали зуби, покалічили, поламали кості і черепи. А синців на тілі було видимо-невидимо. Насамкінець голова РДА запропонував саракам втікати. Але перед цим попередив, що буде у них стріляти і тіла їхні кине у воду. Аби все виглядало правдоподібно. Вистрілив з рушниці кілька разів у повітря.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України». Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
в Центрі сучасного мистецтва Bunker (м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 3) відбудетьсяпрес-конференція з нагоди офіційного відкриття виставки, що стала результатом міжнародної мистецької резиденції «BUNKER 2017»
у Блакитній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбудеться виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, у рамках якого буде обговорено низку актуальних для області питань. Засідання Комітету в Чернівецькій області відбудеться за ініціативи голови облдержадміністрації Олександра Фищука.
До уваги чернівчан! Відділ охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради з 17 липня 2017 року знаходитиметься за іншою адресою: м.Чернівці, вул. Б.Хмельницького, 64-а (Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин), кабінет 103.