Рятувальники нагадують буковинцям про заборону спалювання сухої трави

Спекотна погода стала причиною збільшення загорянь в екосистемах. Часто причиною таких пожеж стає людський фактор, адже добре кожен знає, що пожежу може викликати покинуте вогнище, недопалок, навіть ігри малечі.
Працівники Чернівецького міського відділу УДСНС України у Чернівецькій області вкотре нагадують про заборонуспалювання сухої трави, адже неконтрольований вогонь може перекинутися на ліс або житлові будинки. Рятувальники наголошують жителям м. Чернівці про пожежонебезпечний період та пов'язаний з ним ріст кількості пожеж в екосистемах.
Якщо Ви помітили горіння сухої трави – спробуйте самотужки його ліквідувати. У випадку масштабних пожеж негайно викликайте пожежно-рятувальні підрозділи за тел. 101.