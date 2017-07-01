Піротехніки знищили артснаряд і дві ручні гранати у Боянах

12 липня у селі Бояни Новоселицького району на відкритій території під час планового обстеження ділянки працівники Групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС виявили 3 вибухонебезпечні предмети. Знахідками виявились 1 артилерійський снаряд калібру 152 мм та 2 ручні гранати часів Другої світової війни. Піротехніки вилучили та знищили їх у встановленому порядку.
Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Всього від початку року на території Чернівецької області піротехніками було виявлено та знищено 44 застарілих вибухонебезпечних предметів часів минулих Світових воєн. Управління ДСНС України у Чернівецькій області застерігає буковинців: для запобігання загибелі чи травмування людей при виявленні підозрілих предметів обов'язково дотримуйтесь правил безпеки. У жодному випадку не торкайтеся їх, місце виявлення обгородіть підручними засобами та після цього відразу повідомте про знахідку за номерами 101 або 102. Запам’ятайте, що правильні дії при виявленні вибухонебезпечних предметів допоможуть Вам зберегти своє життя та здоров’я.