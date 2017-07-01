Чернівецьким бізнесменам відшкодували понад 70 мільйонів ПДВ

Упродовж першого півріччя цього року платникам податку на додану вартість, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, відшкодовано 70,3 млн. грн. ПДВ, що на 43,2 млн. грн., або у 2,6 рази більше, ніж торік. У червні чернівецьким суб’єктам господарювання держава відшкодовувала 12,7 млн. грн. ПДВ.

Звертаємо увагу, що з 1 квітня - новий порядок бюджетного відшкодування ПДВ. Новий порядок затверджений постановою КМУ від 25.01.2017 р. № 26 і передбачає:

• формування і ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування на підставі баз даних ДФС і Казначейства;

• визначення чітких даних, які відносяться до такого реєстру;

• автоматичне внесення заяв до реєстру, яке здійснюється протягом операційного дня в хронологічному порядку їх надходження;

• публікацію реєстру на офіційному веб-сайті Мінфіну.

Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Як взаємодіє Мінфін, ДФСУ та Держказначейство в процесі формування Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ - прописано у Порядку, завтердженому наказом Мінфіну від 03.03.2017 р. № 326.

