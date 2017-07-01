ЗА І ПІВРІЧЧЯ СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ ЗАБЕЗПЕЧИЛА РОБОТОЮ 5700 БУКОВИНЦІВ

Впродовж січня-червня 2017 року соціальними послугами обласної служби зайнятості скористалося більше 14 тис осіб, статус безробітного набуло 6370 осіб, з числа тих, що звернулися в службу зайнятості в пошуках роботи. Також послугами обласної служби зайнятості щодо пошуку роботи скористалося майже 4 тис осіб без надання статусу безробітних. Про це сьогодні, 13 липня 2017 року, під час прес-конференції повідомила в.о. директора Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожолянко.



«Станом на 1 липня 2017 року в службі зайнятості перебувало на обліку 7283 безробітних, з них 1700 робітники із обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (для них є 215 пропозицій роботи), трохи більше 1 тис. державних службовців, менеджерів (для них 63 пропозиції роботи)», - зазначила Любов Кожолянко.



За словами керівника служби зайнятості, у першому півріччі 2017 року продовжувалася позитивна тенденція щодо зростання кількості вакансій на підприємствах області. Впродовж звітного періоду підприємства, установи та організації області подали інформацію про наявність 7666 вакантних посад.



Збільшення кількості вакансій на підприємствах області сприяло зростанню обсягів працевлаштування. За сприянням обласної служби зайнятості у січні-червні 2017 року забезпечено роботою 5713 осіб



Середній розмір оплати праці в розрахунку на одну вакансію склав 3501 грн. проти 1933 грн. у січні-червні 2016 року.



Станом на 1 липня 2017 року кількість актуальних вакансій склала 1079 одиниць, що 1,4 рази більше, ніж станом на 1 липня 2016 року.



Зростання кількості вакансій сприяло зниженню навантаження на одне вільне робоче місце на 3 особи (станом на 1 липня 2017 року – 7 осіб на одне вільне робоче місце, на 1 липня 2016 року – 10 осіб на одне вільне робоче місце).