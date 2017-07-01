Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 12 липня

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 360 звернень , у тому числі 27 – з ознаками кримінальних правопорушень . Серед них – 1 грабіж, 2 заволодіння автотранспортом, 17 крадіжок, 1 ДТП з травмованими особами та 6 злочинів з наркотиками.



Крім цього, зареєстровано 2 повідомлення про безвісті відсутніх осіб. Зокрема, працівники поліції розшукують чернівчанина 1936 року народження, котрий 12 липня цього року пішов з дому та не повернувся.



Також працівниками ГУНП в Чернівецькій області проведено певну роботу щодо розкриття злочинів, які були зареєстровані раніше. Зокрема, розкрито 1 грабіж, 1 крадіжку та розшукано троє безвісті зниклих осіб.



12 липня поліцейськими складено 170 адміністративних протоколів , з яких 147 – за порушення Правил дорожнього руху , у тому числі 6 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (стаття 130 КУпАП).



Упродовж минулої доби на території Чернівецької області подій резонансного характеру не зареєстровано.