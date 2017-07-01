Прикордонники нагадують про правила перебування поблизу кордону

Прикордонники Буковини нагадують мешканцям прикордонних регіонів та особам, які здійснюють відпочинок поблизу державного кордону, про режимні заходи у контрольованих прикордонних районах.

З метою уникнення непорозумінь поблизу державного кордону нагадуємо, що на території прикордонних зон діє заборона щодо польотів легкомоторних літальних апаратів квадрокоптерів та інших безпілотних літальних апаратів, повітряних безмоторних засобів пересування (планери, дельтаплани, аеростати, дирижаблі), стрибки з усіх видів парашутів без завчасного інформування прикордонних підрозділів до початку їх проведення. Авіаційні роботи, будь-яке будівництво, вирубка лісу, полювання, водокористування у прикордонній смузі проводяться після узгодження з органами охорони державного кордону та інформування відповідних підрозділів Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності яких проводиться така діяльність, про початок і термін їх проведення.

Також у межах встановленої прикордонної смуги забороняється рух транспортних засобів (крім техніки для агропромислового комплексу) дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг. Забороняється відпочинок громадян України та інших осіб поза встановлених, відповідно до законодавства місцевими державними адміністраціями місць масового відпочинку населення.

Крім того, забороняється купання і рибальство, проведення заходів з відпочинку населення, в’їзд, перебування та провадження робіт у профілактичній смузі, а також у місцевості, яка знаходиться між держкордоном і лінією прикордонних інженерних споруджень громадян України та інших осіб, перевезення у транспортних засобах зброї та інших засобів активної оборони без відповідних дозволів, використання радіостанцій.

Згадані обмеження встановлені з метою недопущення ускладнення на державному кордоні та протидії незаконному переміщенню поза пунктами пропуску через держкордон товарів у межах Верховинського контрольованого прикордонного району Івано-Франківської області та Путильського, Вижницького, Сторожинецького, Глибоцького, Герцаївського, Новоселицького, Кельменецького, Сокирянського контрольованих прикордонних районів Чернівецької області.



