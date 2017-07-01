У бюджеті Чернівців – понад 288 мільйонів податку на доходи фізосіб

Упродовж першого півріччя цього року бюджет столиці Буковини отримав 288,4 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, що на 91,3 млн. грн., або на майже на 32 відсотки перевищує минулорічні надходження.

Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

З доходів у вигляді заробітної плати бюджет Чернівців отримав 259,0 млн. грн., що складає майже 90 відсотків надходжень податку; з грошового забезпечення, одержаних військовослужбовцями, казна міста цього року отримала 21,5 млн. грн.; кампанія декларування доходів громадян додала до бюджету 4,5 млн. грн.; податкові агенти, із доходів платників інших ніж заробітна плата, перерахували до казни Чернівців 3,0 млн. грн.

Чернівецька ОДПІ нагадує, що Законом України від 21 грудня 2016 року № 1801-VІІІ „Про Державний бюджет України на 2017 рік” з 1 січня 2017 року встановлено мінімальну заробітну плату у наступному розмірі:

- у місячному - 3200 гривень;

- у погодинному - 19,34 гривні.

Закликаємо усіх роботодавців виявити соціально відповідальне ставлення до працівників, направивши кошти на підвищення офіційних зарплат. Адже гідна заробітна плата – це запорука спокійного та благополучного життя як для роботодавців, так і для працівників. Кожен чернівчанин, який отримує легальні доходи, долучається до розбудови нашого міста.

