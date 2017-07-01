СИГАРЕТИ У ПАЛИВНОМУ БАЦІ ЗАТРИМАЛИ НА БУКОВИНІ

Перевіряючи вантажний автомобіль румунської реєстрації, який віз пиломатеріали з Буковини до Румунії, прикордонниками та митниками було виявлено добре замасковані тютюнові вироби.
Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Сигарети винахідливий водій приховав у паливному баці транспортного засобу. На даний час працівниками пункту пропуску «Порубне» здійснюється виїмка тютюнових виробів «Марбле» без марок акцизного збору України. Для доступу до сигарет спільною оглядовою групою було знято паливний бак.
У зв’язку зі спробою незаконного переміщення сигарет водій, 28-річний буковинець, втратить свою вантажівку марки «ДАФ». Про кількість та вартість вилученого товару разом із автомобілем буде повідомлено пізніше.