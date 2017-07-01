Микола Томенко просить Генпрокурора, міністрів внутрішніх справ та інформаційної політики взяти під особистий контроль розслідування нападу на чернівецьких журналістів

Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалокХто не пам‘ятає, нагадаємо, що у квітні 2011 року тодішній голова Заставнівської РДА Михайло Бойчук жорстоко катував чотирьох своїх земляків. Їх карали за те, що нібито хотіли рибку половити на ставках голови. Тоді кілька озброєних людей на чолі з головою РДА впіймали 4-х місцевих жителів, котрі нібито хотіли порибалити у ставку «Блакитна Нива». «Рибалок» впіймали, прикували кайданами до електричних стовпів і били битами до посиніння. Людям повибивали зуби, покалічили, поламали кості і черепи. А синців на тілі було видимо-невидимо. Насамкінець голова РДА запропонував саракам втікати. Але перед цим попередив, що буде у них стріляти і тіла їхні кине у воду. Аби все виглядало правдоподібно. Вистрілив з рушниці кілька разів у повітря.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України». Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
в Центрі сучасного мистецтва Bunker (м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 3) відбудетьсяпрес-конференція з нагоди офіційного відкриття виставки, що стала результатом міжнародної мистецької резиденції «BUNKER 2017»
у Блакитній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбудеться виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, у рамках якого буде обговорено низку актуальних для області питань. Засідання Комітету в Чернівецькій області відбудеться за ініціативи голови облдержадміністрації Олександра Фищука.
Микола Томенко просить Генпрокурора, міністрів внутрішніх справ та інформаційної політики взяти під особистий контроль розслідування нападу на чернівецьких журналістів
Сьогодні, 08:27 / Коментарів: 0
До голови Громадського руху “Рідна країна” Миколи Томенка звернулися журналісти телеканалу «Чернівецький промінь» стосовно свавілля в. о. сільського голови села Репужинці Застанівського району Чернівецької області.
05.07.2017 журналісти телеканалу виявили незаконний самовільно викопаний кар’єр по видобутку піску на території села. Про вказаний факт було повідомлено в.о. голови Репужинської сільської ради, яка, в свою чергу, викликала свого чоловіка. Після прибуття до сільської ради чоловіка в.о. сільського голови разом із ще одним мешканцем села напав на журналістів телеканалу, завдав їм тілесні ушкодження та погрожував фізичною розправою.
Незважаючи на те, що прокуратура Чернівецької області за вказаними фактами внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, Микола Томенко звернувся до Генерального прокуратура, Міністра внутрішніх справ та Міністра інформаційної політики з проханням взяти під особистий контроль розслідування факту нападу на знімальну групу телеканалу.
“Необхідно переходити від декларування захисту прав журналістів до здійснення конкретних заходів щодо захисту таких прав та покарання винних у здійсненні нападів на журналістів. Для цього потрібно тримати під контролем абсолютні всі випадки перешкоджання законній діяльності журналістів зі сторони не тільки правоохоронних органів, а й зі сторони самих колег постраждалих,” – зазначив у зверненні Микола Томенко, повідомляє сайт партії.